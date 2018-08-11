自由廣場》賴和是誰？ 我們是誰？

◎ 游楚軒

筆者於1988年（七十七學年度）小學入學，教科書是採用國立編譯館版本之末代。老師在課堂授課除使用教科書外，另以民間出版之參考書為輔，小學三年級時，國語課本有一課為〈澳洲來的中國孩子〉，但其對應的參考書該課為〈沒有太陽的地方〉，這令學生感到不解。〈沒有太陽的地方〉內容指被共匪統治的中國人民之生活猶如沒有太陽的地方，但老師只授課〈澳洲來的中國孩子〉未授課〈沒有太陽的地方〉，與當時開放赴陸探親之社會風氣有關。

家族世居彰化市「市仔尾」地區已逾百年歷史，從小看著毗鄰的「賴和紀念館」招牌，卻不知賴和是誰？學校也沒有教。直到2002年負笈北上求學，選修「台灣文學系」為輔系，才知賴和原來是台灣發展史上一位不可或缺的人物。賴和故居為「彰化街市仔尾160番地」，筆者家日治時代戶籍地址「彰化街市仔尾150番地」，毗鄰而居，為什麼從未聽過有人在談賴和？

彰化自1723年設「彰化縣城」於今彰化市，將近三百年的歷史，戰後未普及賴和及其他地方仕紳事蹟，其因之一是長期受限於編譯館之教科書所致。編譯館自1953年起主掌全台灣中學生的國文、公民、歷史、地理科目之教科書，1968年在實施九年國教後更主掌小學、國中至高中階段之教科書。筆者從小學到高中畢業，接受國家十二年的教育（編譯館版本），卻不知自己成長的台灣史究竟為何？

近年來，彰化市訂定五月二十八日是「賴和日」，推廣賴和及其事蹟。現今高中國文課本已列入賴和之文選，台灣新文學之父終得以被世人所識之。誠如有人若問「台灣文學」不是「中國文學」的一部分嗎？筆者將其定義「台灣文學」如大海納百川兼容「中國文學」、「日本文學」、「原住民文學」等文化元素，與英國文學等列屬世界文學的一部份。期盼新課綱客觀建構台灣史觀，讓台灣人從台灣主體認識歷史。

（作者為彰化師大美術系碩士生）