自由廣場》還有一中各表才怪

◎ 孫國祥

僑委會委員長吳新興近日訪視芝加哥傳統僑社中華會館，一段「九二無共識」及「大陸策略是要消滅中華民國」論述，引來前總統馬英九卸任元首辦公室抨擊對「九二共識」理解錯誤，並指「九二共識」還有「一中各表」；曾任海基會副秘書長及國關學者的吳新興言論真的錯了嗎？

談「一中各表」似乎有悖離兩岸「新情勢」的發展。「九二共識」一詞是前陸委會主委蘇起在2000年所創，總結1992年國共雙方就「一中原則」定位問題，以各種「文字方案」主張彼此立場，但都不被對方所接受；最後海基會以新聞稿提議各自口頭表述解決此一棘手問題，國民黨後來將其歸結為「一個中國、各自表述」之共識說；但這八個字不曾出現在1992年雙方代表的兩岸函電往返文字中。

在1992年至1995年間，中國對於「一中各表」並未否認，但也從未公開承認；且自1995年前總統李登輝訪問康乃爾母校後，中共即傾全黨之力開始批判「一中各表」是刻意扭曲。2000年民進黨首次執政，北京立場對持「一中原則」或「九二共識」舉棋不定；2012年習近平上台後，兩岸關係的政治基礎就只剩「一中原則的九二共識」，完全沒有「各自表述」的空間。

中國在國際社會上所主張的「一中原則」，就是「中國只有一個，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是中國唯一合法政府」，此立場可見諸中美三個聯合公報或中共與其他國家的建交聲明。不管是毛澤東時代的「解放台灣」、或是鄧小平的「一國兩制」、或是江胡時期的「寄希望於台灣人民」、或是習近平要實現偉大復興的「中國夢」，所有中共領導人的兩岸終極目標都是要「消滅中華民國」，併吞台灣。

2015年「馬習會」舉世矚目與關注，是馬英九重申國民黨長期主張「一中各表」的時候，但馬英九卻在習近平面前公開說：「海峽兩岸在1992年11月就『一個中國』原則達成的共識，簡稱『九二共識』」，完全附和北京說詞，國民黨多年堅持的「一中各表」不見了；如今馬辦再談「還有一中各表」，讓人有種今夕是何夕的錯覺與感慨。

吳新興對僑社代表的回應，點出了「九二會談的事實」及中國對「九二共識」內涵的詮釋，向僑社說明中國鋪天蓋地要「消滅中華民國」的策略與作法，相信國人都能感同身受且是不爭的事實。兩岸關係正陷「冷對抗」之際，中國對中華民國存在的威脅與日俱增，海外僑社必須正視中國在國際政治上「消滅中華民國」的霸道行為。

（作者曾任政府駐外人員）