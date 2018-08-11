自由廣場》粉專可以說刪就刪？

◎ 楊仲庭

台北市長參選人姚文智日前傳出粉專遭到刪除，後來已經證實是內部人員為了「重新開始」才關閉。不過知名網紅藝人粉專、IG遭到無預警關閉的事件層出不窮，除了被關閉之外，也有被刪文、刪圖的情形出現。

對於沒有在經營臉書或IG的朋友來說，或許無法體會這有多可怕，簡單的來說，在這些平台上流量就是一切，有流量才有廣告、代言，才可能把商品或品牌推廣出去。一篇文章／圖片，甚至整個粉專的消失，都代表幾千至數十萬的流量付諸流水，對於辛苦經營的小編來說實在欲哭無淚。

一個六十萬按讚的粉專要多少成本經營？依筆者所知，撇除品牌／個人本身已經有高知名度，或是有特殊事件而爆紅，至少需要兩位月薪三萬以上的社群編輯，專職經營大約半年至一年，才「可能」衝到這樣的數字。而且還必須由另一組人馬設計「獲利模式」，方能開始把流量變現。

經營粉專／IG是如此的不容易，可是臉書公司刪除粉專／IG卻可以不附記理由、無預警的突襲，恐怕有所失衡。

或有論者認為，既然人家公司無償提供你平台，讓你紅、讓你賺錢，怎麼還能要求人家保障使用者甚麼權利？臉書公司創辦人Mark Zuckerberg在國會聽證上已經明確表示：「我們靠廣告賺錢呀！」當時許多網友紛紛嘲笑國會議員的蠢問題，卻忽略這句回答對使用者而言是多麼至關重要。

使用者將大量的個人資訊、珍貴的心血結晶放到臉書平台上，讓其他使用者願意繼續使用臉書，而臉書公司再藉此用廣告獲利。以此來說，臉書公司間接利用使用者的個資來獲利，那麼臉書公司至少應保障使用者的基本權利：「自己的貼文不會被突然、任意、不附記理由的刪除；以及有救濟管道可以申訴。」

試想：臉書與Google聯合封鎖你，不讓你使用所有相關功能。那會是多麼可怕的狀況？這至少對於個人的言論自由、意見表達自由，會有嚴重的侵害。網路時代來臨後，對於人民基本權利侵害者，早就不限於國家，憲法學早已有「基本權的第三人效力理論」試圖處理這種情形。倘若人民忽略網路公司早已經「壟斷、宰制」我們的生活，那麼接下來必然有更駭人的苦果。（作者為東吳大學法律研究所研究生）