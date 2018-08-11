自由廣場》網路霸凌正在腐蝕民主

◎ 魏徵

以往我們所關切的「霸凌」，通常是發生在人與人之間人際關係上的強壓弱、多欺少。隨著3C用品的廣泛使用，「霸凌」逐漸從現實迅速蔓延至虛擬的網路世界。

網路媒體、通訊軟體相較於舊的傳播媒介，有著快速傳遞、大量複製、淺顯易懂、成本相對低廉的獨特優越性，因此近年來網路成為候選人作為競選攻防的媒體比重越顯重要，甚至某些候選人更是以網路為主要的競選工具，舉凡施政成果、危機處理，乃至於攻訐對手無不以網路為主要攻堅利器。

回顧以往的選舉攻防。「抹黑」潑糞式的手法常為不肖候選人運用的手段；而今逐漸轉型為透過網路大軍以量大過於質的密集訊息散播。綜觀二種選舉策略，其不同點在於，過往抹黑式手法需透過人與人之間的人際傳播與守門人制度較嚴謹的傳統媒體，故訊息傳遞較慢、影響區域較小。而網路媒體、通訊軟體有著訊息傳遞的快速性、議題轉換的即時性、信息能透過人頭帳號大量的複製到各個平台，及人人皆可為守門人較難被規範。

因此現在我們常看到在候選人臉書、網路平台、通訊軟體群組被以網路大軍的形式，用壓倒式的信息散布形成一面倒的意見表達，造成網路上的噤聲效應。直接間接造成人們在表達自己觀點和想法時，若發現趨近自己觀點者越多，就會越勇於表達意見並擴大其論調；但相反的，若自己立場處在相對少數的一方，即便自己認同自己的觀點，也會趨於沉默而不再表態。此即大眾傳播理論中相當知名學者諾爾．紐曼的「沉默螺旋理論」。殊不知這種眾口鑠金、三人成虎式的網路霸凌都是藉由網路特性，如同細胞分裂式的大量複製來引導議題及帶動風向。

網路媒體如今已大量運用在選戰上面，此為媒體經營型態及閱聽人接收訊息方式改變必然的趨勢，但也讓我們深感憂心。即便是略有閱歷的成年人都很難在眾多大量的訊息中做分辨及挑選，更何況是懵懂正在成長的我們的下一代。若是針對政見、議題的針鋒相對倒還是我們所樂見，但若是刻意營造多數以一言堂的方式針對其他候選人政見或是候選人支持者言論攻訐、謾罵、嘲諷，就是對民主選舉的一種侵害，更是讓下一代連上網都暴露在被霸凌的恐懼下。可憂的是，這種霸凌式的選舉方式正方興未艾！（作者從事廣告業）