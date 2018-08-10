社論》台美 特殊的國與國關係

隨著中國加緊威脅台灣，美國也更不在乎北京的抗議而加碼了過去所沒有的象徵性行動，包括海軍陸戰隊進駐ＡＩＴ內湖新館。（資料照）

針對中國施壓美國航空公司對台灣去國家化，白宮與國務院多次聲明，強烈反對中國對私營企業發送威脅訊息。言下之意，不論美國航空公司是否屈服，美國政府的立場就是︰台灣不是「中國台灣」，中國不能將「政治正確」強加於人。可以說，北京對台灣步步進逼，徒然刺激了美國對台政策走向戰略清晰，兩艘軍艦自由航行通過台灣海峽，且到台灣東岸外海與航母會合，這樣的具體行動已經勝過外交辭令了。

而有關二○一九國防授權法案，美國國防部亞太助理部長薛瑞福指出，關於美國醫療船可能訪台或高層交流等條文，美國政府已經可以在現行的「台灣關係法」下進行，所以國防部需要檢視國防授權法的條文是否加入新元素，或者只是支持現有政策。由此可見，四十年前制定的「台灣關係法」，因為中國執意片面改變台海現狀，已經導致美國逐漸從寬解釋該法的內容。而且，還可以藉此體會到，「台灣關係法」制定當時，美國各界對停止承認中華民國之後的台美關係，早有進可攻、退可守的高瞻遠矚。涉及國家核心利益的外交政策，必須要有禁得起時間空間考驗的深謀遠慮，「台灣關係法」堪稱值得台灣學習的典範。

從今回顧，「台灣關係法」妥為處理了兩個問題，一是，當「中國代表權」由ＲＯＣ轉到ＰＲＣ之後，台灣的主權並沒有隨著移動，美國只認知到北京的宣示但堅持自己的立場；二是，除了促進台美人民關係，也規定了對台軍售為象徵的台美「準同盟」關係，這一點北京心知肚明，所以持續抗議到現在仍不罷休，但隨著中國加緊威脅台灣，美國也更不在乎北京的抗議而加碼了過去所沒有的象徵性行動，包括海軍陸戰隊進駐ＡＩＴ內湖新館。儘管如此，「美國的一中政策」，還是基本上滿足了「北京的一中原則」，至今不承認中華民國或台灣是一個主權國家。於是，在美國的外交體系中，台灣目前處於形式上不是、實質上卻是主權國家的狀態。面對中國挑戰，美國要協助防禦的對象，是這個國家的實質甚於形式。在國際行動場域，美國未必賣命協助台灣正名，但是對於台灣的主權與安全，則從來不打馬虎眼，甚至不惜從事預防性軍力展示。川普上任以來，國防部對台政策的發言次數與強度明顯增加了，背後原因不言而喻。

一九九九，「特殊的國與國關係」，被用來定義兩岸關係。但北京並不接受此一事實，不斷加大武力威脅來阻撓台灣國家正常化，且以窮台、惠台等經濟戰培植台灣的經濟統派，以彌補政治統派的快速式微。由於中國揚起的煙霧瀰漫，兩岸關係遮蔽了許多人的視線，忽視了台灣與美國的另一種「特殊的國與國關係」。台美「準同盟」關係，並沒有矮化台灣為美國的一部分，更無意併吞台灣。這種「特殊的國與國關係」，在目前的國際現實之下，符合台美兩國的共同利益，也不必然阻礙台灣的國家正常化。台灣推動國家正常化的有識之士，或可深刻體會並創意運用這種關係的動能，讓台灣通過台美關係持續升級、融入印太戰略夥伴的路徑圖，強化台灣的軟硬實力以擺脫來自中國的主權糾纏。

日前，美國國務卿龐皮歐談及印太戰略時特別指出，台灣在戰後的經濟和民主發展，讓台灣成為高科技產業引擎。此話言簡意賅，道出了台灣的堅韌實力，乃是基於經濟和民主。然而，經濟和民主這一對輪子，近年來前進的步調並不一致，經濟疲弱與民主躁動形成兩個低谷。於是，經濟問題讓北京有機可乘，也讓具有相對剝奪感者對民主動搖信心；而民主的民粹氣氛、網路酸民，也讓投資就業難以恢復良性循環。如此這般，小英政府的改革銳志，竟因社會不安氣氛而動輒得咎；對外也難以大開大闔，因應地緣政治的有利變化，穩健鋪陳國家正常化之路，從而化解來自內外的不正常後扯力量。機會在前，挑戰在前，就看小英政府如何為所當為了。