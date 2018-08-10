自由廣場》直營店 加盟店

◎ 陳茂雄

中國國民黨在二○一六年大選崩解後，到目前還未復原，主要的原因是該黨除了正值政治版圖重組階段，更加上地方派系及中國勢力難以和解。依正常政治生態，今年的地方選舉，民進黨應該可以躺著選，事實正好相反，大家覺得，民進黨的選情不會比中國國民黨樂觀，執政團隊甚至於都在規劃敗選後的因應對策。

民進黨的選情低迷，一般人認定被中央政府拖累，執政團隊的民調太低，造成地方選舉施展不開。不過讓人不解的是當年馬英九執政引起太大的民怨，可是地方選舉並沒有遇到困境。二○一○年的地方選舉，有關五都的選情，綠營評估民進黨是坐三、望四、搶五，選舉結果卻是輸了三都，只保了高雄與台南。

不只地方選舉，連二○一二年的大選都跌破大家的眼鏡，由於馬英九的民調太低，大家認為下野是必然的，尤其是面對民進黨正值氣盛，沒有理由不大敗馬英九。當時中國國民黨都有下野的準備，民進黨則有一大群人在搶位置，好像「一人得道，雞犬升天」是必然的，選舉結果卻是滿地眼鏡碎片，不只馬英九高票當選連任，立委選舉該黨更大獲全勝。

兩場選舉，中國國民黨不只沒有挫敗，還大勝民進黨。目前民進黨的執政團隊雖然民調低落，可是中國國民黨也奄奄一息，依照馬英九時期的先例，這一場地方選舉民進黨應該可以高枕無憂，可是一般人並不這麼認為。

同樣的狀況，發生在民、國兩黨，卻有南轅北轍的結果，這一點值得大家探討。中國國民黨選戰的靈魂在於地方派系，其透過樁腳建立堅強的人脈。地方派系的角色很像該黨的加盟店，雖然掛中國國民黨的名，卻獨立運作，就算中央黨部爛掉了，他們還是有能力打好選戰。直到馬英九對地方派系鬥爭，才使人脈解體，因而大敗。

民進黨當然也有派系，但都屬全國性的派系，不是地方派系，類似民進黨的直營店，只要總公司垮了，直營店當然跟著解體。顯然的，民進黨若沒有能力拉抬執政團隊的民調，就不必期待地方選舉會有亮麗的成績。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）