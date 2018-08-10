自由廣場》台灣語文也需要轉型正義

◎ 郭燕霖

教育部在8月11日預計辦理台語認證考試，因為國中小學生報名參加台語認證免報名費的利多刺激下，今年報名總人數是11617人，報名人數還算踴躍。目前在國小教授台語課須通過教育部台語認證B卷中高級，才可以取得任教台語課資格，相關配套措施則是各縣市教育局開出台語正式教師缺額，103學年度台北市首開先河，開缺4例；104學年度新竹市開缺8例；105學年度台北市和新竹市各開3缺，台中市開2缺；106學年度台北市開6缺，台中市開2缺，高雄市開4缺；106學年度台北市開12缺，新竹市4缺，台中市4缺，高雄市2缺。弔詭的是，號稱文化首都的台南市長期是綠營執政，連續五年卻沒開出台語教師專缺，頗令人詫異。

至於學生部分，參加台語認證考試有何優勢呢？高雄市的部分已在今年一月十九日通過高級中等學校免試入學超額比序項目採計教育部台語認證，積分是十分，此積分和全民英檢GEPT一樣，甚至如果通過由成大的台灣語文測驗中心所舉辦的全民台語專業版認證中級以上，可獲得廿分積分。除了高雄市以外，桃園市也通過學生參加教育部台語認證列入高中免試入學超額比序加分項目，積分是二分，筆者期許教育部能鼓勵其他縣市教育局比照桃園和高雄採計學生的台語認證考試成績，以激勵學生學習台語。

考試內容部分，近年來教育部主辦的台語認證有關羅馬字出現的頻率愈來愈低，不知其因，不過羅馬字教學在國小台語課本是重點內容，如果台語認證考試降低羅馬字部分，除了會降低學生的台語羅馬字程度，老師的台語羅馬字教學能力專業素養是否有提升，也會受到外界的質疑。

教育部台語認證從2009年開辦迄今已十年，對於台語文教育的推廣幫助甚大，期許教育部對台語認證和相關配套措施做滾動式修正，也期許立法院早日通過國家語言發展法，讓尚未取得法源依據的台語早日獲得保障，而這也是落實台灣語文的轉型正義具體措施。

（作者為台灣教師聯盟副理事長）