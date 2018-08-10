自由廣場》無人機的國安風險

◎ 姚中原

近年來，在政府或民間舉行的大型活動場合，常可看到一些空拍機出現並拍攝活動的情形。如果有心人士在此架空拍機的機體上，裝載可受遙控器引爆的強烈型炸彈，則此空拍機就如同一架無人攻擊機，其殺傷力及威脅性，將令人不可想像。

據國際媒體報導，八月六日委內瑞拉總統馬杜洛在一場軍方活動公開發表演說時，有數架裝有爆裂物的無人機，突然飛臨在會場附近爆炸，馬杜洛及其夫人受到驚嚇、躲過暗殺一劫，但已有七名國家衛隊的軍人嚴重受傷。

只需透過手機控制並能飛上空中的無人機（Drones），已成為現代社會的流行產品。雖然此高科技產品有多元化功能，例如可作為消費性休閒娛樂玩具之外，也可用來拍攝電影現場、研究地形地貌、探勘軍事地雷等各種商業、農業或國防用途。

然而，無人機如果不嚴格以法律規範其使用範圍，則不只會造成國安風險，也可能成為犯罪工具。例如二○一五年二月二十四日，前總統馬英九參加海基會在圓山飯店所舉辦的「大陸台商春節聯誼活動」，當時場外有一個國外攝影團隊，正在使用空中自動拍照機，因為操作失控而墜毀柏油路面，只差二十公尺就擊中馬總統座車，使得維安人員虛驚一場。

不只如此，過去我國的高雄大寮監獄，曾發生六名重刑犯受刑人持槍挾持典獄長的犯罪事件，當時亦有在場的媒體記者因為使用無人機，任意拍攝監獄內的狀況，而激怒受刑人並對著空拍機連開二十多槍，使場面差點失控，並嚴重影響警方的辦案。

綜上而言，此次發生對委內瑞拉總統不滿的反對團體，使用無人機暗殺總統的行為，已成為全球第一個無人機暗殺總統的國安事件，受到世界各國的高度重視，未來我國的國安單位亦要記取過去教訓，並以此次委內瑞拉的案例，做深入研究並建立有效的因應及防範方案。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）