自由廣場》司改要抓住要害

◎ 莊勝榮

司改已經一年了，在這一個月內，發生帶警察偵辦兒童的檢察官被停職，移送彈劾，還有虛報加班費的法官，被司法院移送監察院彈劾。這彰顯法務部及司法院，懲處自己人不再手軟，算是明顯司改進步的地方。其他國民法官，訴訟制度的變革，這種專業又硬邦邦的改革，一般人無法體會，當然不會有印象。而且，立法、修法還沒過，別說實施，哪會有司改的感覺。

念法律沒有實務經驗，要來主導司改，就像沒有醫生經驗的醫學系教授，要改革醫療一樣的荒謬。只可惜，台灣社會還是存在封建餘毒，所謂官大學問大的迷思。其實正確的定位是官大學問小，無官學問大。因為官大以後無暇思考及讀書，學問哪會大？反而無官閒閒念念書，研究學問，才會有學問。

司改一年原地踏步，正是在這種背景下產生，令人毫不意外。這些大官沒有打過官司，沒上過法庭，哪知道司法最最重要的問題是，司法品質無法提高，官司拖延甚久，常讓當事人淚滿襟，過著煎熬的日子，不憂鬱者幾希？

處理稅務的案件沒有稅法的臨床經驗，如何一針見血命中要害？審理營建案件，沒有工程背景，更是苦不堪言，法官及當事人都辛苦。處理醫療糾紛沒有醫學臨床，靠鑑定未必可靠。為何不培養一批有這種背景的人當法官，一定要那麼死板，念法律系才能當法官？法律不周延可以修，可以改。豈容外行人處理專業事？外行人審理專業案件，拖延及品質不佳，在台灣奇怪制度下，司空見慣。倒楣的不只當事人，連法官也受害。法官要審理外行的案件，苦苦苦。改革本非易事，抓住要害，才能成功，若只是討好式民粹式的變革，終究功虧一簣。

（作者為律師）