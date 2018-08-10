自由廣場》嚴防中國的非洲豬瘟

◎ 賴秀穗

中國在八月一日發佈瀋陽的一個養豬場爆發非洲豬瘟，中國有四億三千多萬頭的豬，占世界豬隻總頭數的50%以上，這個疫情如果沒有處理控制好，讓病毒散播出去，那將是中國養豬業者的大災難，台灣的養豬業也將岌岌可危。

非洲豬瘟是個很難纏、不容易根除的疾病，對豬的殺傷力非常的大，豬感染後最初的症狀，是發高燒41度以上，食慾不振，隨後全身的組織器官被破壞出血，皮膚會出現出血斑，最大的特徵是脾臟會腫大5至10倍，急性的感染看不到任何症狀，但在1至2天內即死亡，感染豬的死亡率可高達100%。

1921年最早在非洲肯亞發現非洲豬瘟的病例，病毒是由帶病毒野豬經壁蝨叮咬後傳給家豬，1957年病毒傳到葡萄牙，1960年在西班牙出現，1980年法國、比利時也受到非洲豬瘟的侵入，法比兩國經過多年，耗費龐大的人力財力，才將病毒清除。2007年非洲豬瘟由高加索往北傳到蘇俄，已十多年了，非洲豬瘟還困擾著蘇俄南部地區的養豬場，且疫情已經往中部擴散。目前非洲豬瘟在東歐地區，如波蘭、立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞等地，還是個嚴重的疫區，中國瀋陽爆發的非洲豬瘟，經基因比對證明病毒是由鄰近的蘇俄傳進來的。

非洲豬瘟病毒是一個很奇特的病毒，它屬於雙股DNA病毒，一般病毒由核酸可分類為DNA及RNA兩種病毒，DNA病毒的複製是在細胞核內進行，RNA病毒則在細胞質內複製，但非洲豬瘟病毒是DNA病毒，卻在細胞質內進行複製，因此最早發現時，還被誤認為是RNA病毒。另外一個重要的特性，非洲豬瘟病毒在感染豬的體內，不會產生中和抗體或僅出現非常少量的抗體，因為這個特性，至今還無法製造出有效的疫苗來預防非洲豬瘟。此外非洲豬瘟病毒對環境溫度的抵抗力很強，在攝氏20度的環境中可存活3個月，在37度高溫潮濕的環境也可存活3天，經加工處理的豬肉產品還可檢測到病毒。非洲豬瘟不會感染人，只感染家豬及野豬，野豬不發病，但成為重要的傳染源。丹麥也是養豬王國，鑑於東北歐非洲豬瘟疫情的蔓延，已計畫造一道43.5公里的圍牆，來防堵野豬由德國邊境進入丹麥來傳播非洲豬瘟。

雖然中國在八月一日發佈首次非洲豬瘟的感染疫情，但確實的感染情形尚不清楚，有報導指出在瀋陽至少已撲殺八千多頭的豬，是不是病毒已擴散出去不得而知。台灣有很多養豬業者也在中國養豬，非洲豬瘟的傳播有很多途徑，除了移動豬隻及帶病毒野豬的傳播外，也可藉人的接觸將病毒帶到台灣來。在中國養豬業者應特別注意，從中國回到台灣時不要立即到豬場，以防把藏在鼻腔內的病毒，帶到你的豬場造成感染。農政防疫單位也應嚴格執行境管，防止由中國走私活體動物，並通告養豬業者，有關中國爆發非洲豬瘟疫情的動向，一旦自家豬場有大量豬隻異常急性死亡時，就應立即向防疫單位報告，做正確的診斷，不要重蹈1997年由中國傳入台灣的口蹄疫事件。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）