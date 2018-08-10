自由廣場》機師罷工 檢驗小英政府

◎ 偉成

馬政府執政八年姿態傾中傷害台灣主權外，他缺乏決心和遠見及領導能力，是讓台灣落入內外困局的主因，對內無視合理社會分配，讓台灣貧富差距擴大，更造成年輕人的痛苦，社會改革上進度是零；而蔡英文上台，「趕進度」地進行年金改革與轉型正義招致罵聲，加上民調低迷，蔡英文政府對於堅守改革路線或是進行修正與妥協，一定產生自我疑問，自信心不足之下，頻頻出現政策導航誤判的執政顛簸。

二○一六年執政之初，小英出訪就遇到空服員罷工，華航新任董事長何煖軒急速滅火，雖遭非議是一連串國內「勞資衝突接力賽」的第一塊骨牌，但其中必有府院全面授權；執政剛滿兩年，機師罷工再起，這一仗，卻充滿各種權謀與算計，不僅挑戰蔡英文，也挑戰她透視議題、解決問題的能力。

今年六月二十七日桃園市機師職業工會召開記者會，聲稱該會爭取「保障飛安、改善過勞」一再落空，因此發起機師工會旗下長榮分會與華航分會罷工投票，但經由媒體曝光工會對華航二十八項訴求及長榮十六項訴求，不僅對華航要求三十天有薪病假、第十三個月全薪，甚至有放寬酒測標準、工會享否決權等影響飛安的訴求，對長榮部分則基本上是要求比照二○一五年華航罷工訴求，機師工會迄今仍持續高舉飛安、過勞，不敢光明正大喊出「我就是要增加待遇」，更不要說對長榮的訴求有「縮短服務年限」、「提供飛時證明」等方便機師跳出合約、避免罰款的訴求。

外界預測，機師工會在縣市選舉前挑戰資方，算計的就是民進黨政府畏懼選票流失，今天在桃園即將登場的罷工談判，雙方一定都設好底線準備各退一步，筆者大膽預測，即使今天不談錢，未來工會鷹派的堅持就是「要錢」、「搶假」、「拚跳槽」，而非提出所謂的飛安與過勞。最關鍵的指標將是十三個月全薪與縮短服務年限等談判條件！

台灣正努力解決低薪問題及年輕人就業問題，照理來說勞工加薪是好事，不過不要忘了，機師年薪動輒五百至六百萬，是典型的白領罷工，「白領要更多」不僅影響企業內部的利潤分配，也牽涉到合理的社會分配，被罷工對象之一的華航擁有高比例的官股，有高度的國家色彩與公共性，事關納稅人的荷包，蔡政府若逼華航棄守，就是認同這種白領階級公然勒索，對不起廣大的藍領勞工。

機師罷工箭在弦上，但社會對於機師罷工的動機與誠信，已經充滿懷疑，若能抵住壓力，讓機師放棄若干不合理的談判條件，尚能得到社會稱許，若為了換取不要罷工而自棄立場，將失去政府對分配正義的承諾，傷害的不只是華航、長榮，而是蔡政府自己。

占比約十分之一的航空公司機師，以罷工強迫公司拿出更多，已經影響其餘藍領勞工的盈餘分配，根本就是台灣貧富不均的縮影，身為人生勝利組贏者全拿的嘴臉，政府能坐視嗎？

（作者為華航基層）