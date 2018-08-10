自由廣場》警察去舞廳做甚麼？

◎ 楊永年

日昨高雄市警察局長因為積極且勇於任事，親自帶隊臨檢知名舞廳，而且創造了新聞效果，讓大家（特別是業者）知道，警察是來真的；這也讓業者有所警惕，避免所經營的舞廳發生治安事件。也因為舞廳經常是發生治安事件的場所，舉凡打架、鬧事、毒品、槍擊事件等，幾乎像家常便飯一樣。因此成為治安（查緝或預防）的重點並不為過，所以，高雄市政府警察局透過優勢警力進行舞廳的臨檢有其正當性。

問題在於，舞廳（俗稱八大行業之一）管理並非警察的業務，長期臨檢下來，經常讓業者（或民眾）認為警察是主管機關；許多員警也會認為，舞廳歸警察管理（管轄）；甚至在認知上警察對業者有無上的管制權力。在此情形下，業者就會想辦法透過各種正式與非正式關係（例如透過警察的上級、政治人物、親戚、朋友等），「收買」或「賄賂」警察。至少讓業者在臨檢之前，「警察」可以通風報信，讓業者可以事先有所「準備」。或者，業者當然希望警察不要經常來「臨檢」，否則他們生意難做。長期以往，就容易出問題，例如不久前台北市中山分局中山一派出所，發生員警集團收賄案，就是重要案例。

因此，為避免警察臨檢發生前述員警收賄案件發生，就應有配套策略，背後的思維有三：

一、讓主管機關確實負起責任：由於警察只管治安，管不了舞廳的經營與管理。但目前主管機關經常以「管不了治安」搪塞，甚至在管制或管理業者的角色缺席；也使得警察機關從協辦變成主管機關。因此，必須讓真正管理警察的機關（通常是地方政府經發局）負起責任，以經發局為主軸，發展管制策略或治理模式，避免舞廳發生治安問題。或若舞廳發生治安問題，除由警察直接介入治安問題，應同時由經發局出面，勒令業者歇業或提出管制措施。

二、警察政風系統應負防貪責任：警察成立政風系統（目前包括警政署與縣市警察局，均已設置政風室），但並未發揮應有的功能，連最起碼的防貪資訊（公開），都沒有提供，以致讓警察貪瀆（收賄）案例「一再發生」。例如前述中山分局派出所集團收賄案，就是「陳年老案」；兩年前高雄發生電玩弊案，某分局長遭收押並遭爆收賄6百萬，這同樣是20年前周人蔘案的翻版。重要原因是，警政署政風室與縣市警察局政風室，沒有負起責任（每件警察貪瀆案件的發生，即代表政風失靈，但未見深刻檢討），從肅貪寶貴經驗中發展「防貪策略」並公開相關資訊。例如警政署與警察局政風室網頁的防貪資訊，均「乏善可陳」。

三、應做好防貪教育：治安確是警察的核心任務，但八大行業管理卻不應是警察的業務範疇。面對八大行業臨檢查察，為避免重複發生警察風紀問題，必須做好防貪教育。而台南的「廉政細工」經驗，提供警察系統與警察廉政系統很好的學習典範。而唯有從貪瀆案例發展出防貪策略精髓，並成為員警教育訓練的教材，才能有效防貪。

綜言之，警察掃黃應有配套策略，也就是讓主管機關確定負起管理（管制）責任，同時也要同時啟動警察政風，讓警察政風人員確實負起防貪政策執行（行動）的責任，治安與警察風紀才會同時有救。

（作者為台灣透明組織常務理事）