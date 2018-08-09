自由廣場》保證教職？ 小玉山計畫真能攻頂？

◎ 廖凱弘

教育部日前發佈以碩士畢業，赴國外百大攻讀博士班為目標的「小玉山計畫」，先由各大學推薦優秀學生，再由教育部面試審核，並以國家重點發展的「5+2」創新產業、半導體、人工智慧等領域為主，畢業五年內須返國，由教育部安排在大學任教。消息一出，許多現任大學教授莫不深覺驚奇，當現今流浪博士、大學兼任教師全台遊走任教之際，教育部竟想到要保證小玉山學者獲得教職！驚奇之餘，亦難免疑惑萬分：

首先，據教育部政次姚立德所言，國內「博士招生名額已連四年減十％」，那為何不是先仔細檢視國內博士班的體質，再分析為何莘莘學子不再報考就讀博士班，找出癥結，解決問題，卻運用新的又跟公費留考重疊的「小玉山計畫」，促使優秀應屆碩士生前往國外就讀？這不啻令所有國內博士班辦學更加雪上加霜？這不是就承認了，教育部無能督促辦好國內博士班，以令其招生情形每況愈下？台灣高等教育是失敗了，我們無法提供什麼高等學術研究的博士班訓練，而須將莘莘學子往世界百大送，才能培養高等人力？

再者，政次更指出，「但國家產業轉型需高等人力，名額不再減，但會鼓勵改成『產業博士班』…」試問這樣定義，對嗎？研究只能符合產業所需而已嗎？博士班只是為了產業轉型嗎？所有基礎科學的研究、理論科學研究的創新，以及植基於國家社會發展的人文社會科學，都到哪裡去了？不重要了嗎？

若高教政策要如此轉向，那麼教育部真的應該將大學分類清楚：走基礎學術研究的一類、要協助產業轉型的一類。因為過度傾斜於產業發展，勢必讓高等教育工作者難以釐清自我定位，嚴重混淆了大學應負擔起的教育與社會責任。

大、小玉山計畫看來勢在必行，然而，執行起來仍應回應到大學的本質與體質。國家掌握所有教育資源，茲事體大，若不好好思索預算的正當使用與公平分配，就怕大、小玉山計畫非但無法攻頂，還造成更多國家社會問題。

（作者為國立台北大學兼任助理教授）