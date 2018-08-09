自由廣場》韓國「教育監」選舉與「數拋」

◎ 林柏寬

召集人林福來教授與央團數學教師團隊應邀至韓國談台灣中小學數學教育的「改變」，並將數學奠基模組從做中學、引動學生積極思考的ＭＧＡ模式，讓韓國第一線教師與學生體驗。

央團數學教師團隊依小學、國中年級別區分成三個場地，各自進行兩場公開觀課，直接與韓國學生進行教學互動。韓國老師最讓筆者印象深刻的地方在於，觀課後的議課討論進行到晚上六點半仍意猶未盡，不斷拋問教學疑難問題。為了解決台灣與韓國共同面臨的教學現況，兩國的老師不斷在學生數拋（放棄數學）議題上思索解決之道。

韓國與台灣教育最大不同處更在於，韓國有一個台灣所沒有的「教育監」選舉制度，於二○一○年首次直選。「教育監」是指各廣域團體（一級行政區）的教育廳首長，負責管轄轄下公務員、對地方教育事務予以決策。一級行政區設教育監後，二級行政區就不再設有對應的下屬教育部門，而以各地的「教育支援廳」取代。

為確保教育中立地位，不受任何政治勢力主導，參選「教育監」職務的候選人在登記參選前的一年內，不得加入任何政黨。

各一級行政區的民選市長必須與同為民意選出的「教育監」進行理念溝通，為孩子構築出理想的教育藍圖。因為「教育監」不是政治任命，教育執行者無須擔憂政治任命的位置不保，更能毫無保留地遂行理念抱負。

韓國的教育理念為「孩子棒」、「孩子好」，台灣則是「以學生為本」。台、韓兩國為了教育百年大計，教室的靈魂老師均無私地完全奉獻心力。

（作者為教育部國民及學前教育署中央課程與教學數學領域諮詢教師）