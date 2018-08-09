自由廣場》印尼震災 台灣可以做更多

◎ 何漢昇

印尼龍目島芮氏規模七．○的強震，最新資料顯示，死亡人數達三百四十七人，傷者一千四百多名，逾十六萬人無家可歸。台灣總統蔡英文日前在推特以印尼文表達關心與協助之意。筆者認為，考量新南向政策的推動，及二十六萬名在台印尼移工觀感，在災情較原先預估慘重的情勢之下，政府若能結合民間力量提供先進的醫療及人道援助，將是美事一樁。

因為歷史因素，有別於柬埔寨與前任馬來西亞政府，印尼政府與中國政府的關係非常之疏遠，而中國網路輿論對印尼政府與個人也並無太大好感。相較之下，台灣政府的新南向政策中可以加強合作的國家，其中一國正是印尼。台灣與印尼雙方互補性也高，在製造業及觀光等領域都可以加強合作。

但對比日本三一一大地震，台灣民間的大量捐款，事後除了讓不少日本人對台灣議題更感同身受以外，日相安倍也多次公開表示感謝台灣的協助。而這次龍目島的地震，除了總統蔡英文在推特以印尼文表示願提供協助以外，民間的感受其實不強，這也是台灣政府應該協助宣傳的地方。

台灣與印尼，若說「脣齒相依」並不為過。根據勞動部統計，至今年六月底，外籍勞工在台人數達六十八．九八萬人，其中以印尼籍二十五．九九萬人居首（占三十七．六八％）。尤其是印尼籍看護，更深受台灣二十餘萬家庭所倚重，如果能夠善待她們，並讓她們感覺到台灣政府的善意與用心，每人回國後必將是台灣形象最好的代言人。

筆者在台創業初期，許多客戶都是在台印尼外勞，最近也在粉絲專頁張貼了龍目地震的相關新聞資訊，許多印尼客戶的反饋都非常之多，可是筆者在網路上稍微看了本地人士相關討論，與日本三一一大地震相比，那個討論熱度與關注度是天差地別的。雖然台灣與印尼隔著相當的地理距離，但在印尼移工已達二十六萬人的今天，台灣政府能做的、和令人有感的，是否可以更多呢？

（作者為馬來西亞人，目前在台從事珠寶買賣業）