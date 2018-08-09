自由廣場》《金恒煒專欄》管爺案與江南案

大鬧了兩百多天的台大校長遴選醜聞是不是要收尾了？新任教育部長葉俊榮甫上台即拋出「有溫度的溝通」，台大遴選會馬上悍然打臉，兩度發文「挺管到底」；這表示葉部長「溝通」撞牆。另方面，還正義於校園的呼籲排山倒海而來，台大校務代表的師生、教授以及學生會代表，甚至中研院前院長李遠哲、現任院長廖俊智都紛紛發言，更不必說清議的反彈與壓力。最嚴重的是質疑葉俊榮，表示教育部一旦「放水」，將會壓垮民進黨年底的選戰。

事急了，行政院長賴清德不得不出面替葉俊榮的「溫度」擦屁股，也是向社會表達「不會放水」的宣示。賴院長特別安排專訪說：「台大校長的遴選程序若有問題，教育部依法有權監督。」強調「並沒有踰越大學自治範圍」，重點是下面這句，教育部「要有道德勇氣和法律責任去表示意見」云云。賴院長既揭示「道德」又提出「勇氣」，表示民進黨政府不會龜縮，要以道德勇氣面對管爺們；這是閣揆的保證。

台大事件發展到今天，放在民主進程來看，我們反而要感謝管爺們：他們如此肆無忌憚地在校長遴選上「包山包海」、「吃銅吃鐵」，就是自信重重黑幕積累成的鐵盒子絕不會被攻破；沒有管案，黨國派可以在台大玩到天荒地老。管爺案爆發，透顯他們把持校務會議、包辦遴委，赤裸裸地放縱管中閔隱匿資訊、包庇論文抄襲、無視產學合作契約，更扼殺臨時校務會議所提議案，甚至援引中國方面偽證說法：遴委會就是太上司令部。

問題是，他們為什麼敢膽大妄為到無法無天？為什麼台大校方公然與遴委會沆瀣一氣？為什麼每一步都不顧程序正義？再用更直接的問法：從陳維昭以下這些為人師表者，為什麼敢毫不避人地偷雞摸狗？

這就回到開頭所說的「感謝管爺們」的話頭，其實管爺案形同江南案，國民黨的特務們為什麼敢出手到美國去槍殺美國人？他們之敢跨海暗殺江南，正是踏在林義雄滅門及陳文成虐殺的血跡上，一步一步蹀血向前；國民黨特務們殺人不當一回事，膽子愈來愈大、思慮愈來愈粗，最後終於自食惡果。蔣家王朝的斷絕正出於江南案；江南案之後，蔣經國被迫公開宣告不再傳子，也把涉案的蔣孝武外放到新加坡且嚴禁返台。區區江南之死，竟而結束蔣家王朝、開出台灣民主，不能說這不是歷史的弔詭、政治的弔詭。同樣的區區管中閔何足道呢？不過是台大黨國派處心積慮一貫的伎倆；怪的是他們敢違反所有程序正義，連偷吃步後都不擦嘴，其膽大妄為與黨國情治殺手的心態有何不同？反正誰奈我何！

江南案終結蔣家王朝，管爺案也可能是終結台大黨國的契機，誰說老天無眼！？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）