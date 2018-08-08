自由廣場》口蹄疫區除名關鍵期 嚴防非洲豬瘟

◎ 金傳春

上個月，全台灣養豬業與農方防疫單位正努力口蹄疫的打疫苗「拔針」，即台灣邁入「口蹄疫區除名」的關鍵期，若一年沒新案例，即可重新取得一九九七年之前的「非疫區」美名。因此面臨瀋陽八月二日爆發非洲豬瘟疫情，必須審慎因應。

一九九七年三月十四日爆發的口蹄疫疫情，流行至七月十六日結束，全台豬隻撲殺達三成，原年近五百億元豬肉銷日成泡影，一年內豬農減少五千戶，經濟損失達一七○○億元，也終結我國自一九二九年維持六十八年的「非口蹄疫疫區」美名。

檢討該波疫情發現：一、第一時間的偵測失靈，二、載豬車快速散播病毒，三、補償金高致豬農因利而增豬隻感染，四、病死豬處理慢污染環境，五、撲殺人力與疫苗不足。雖至今豬農防疫觀念已進步，但「南豬北運」仍是常態，許多動物疫情仍多來自「被動」通報，並沒有如人傳染病有「症候群偵測」的系統化與時俱進新作為。此外，動物防疫人少、事多、薪水低，專業體制、尊重度與升遷管道不足，年輕人才視為畏途；再加上人、車、器皿的徹底消毒、運豬車進出豬場的標準流程與動線管制等，均待嚴格補強。為了恢復二十一年前的豬農榮景，強化豬的臨床與病毒偵測系統，最為重要。

臨床偵測上，非洲豬瘟的潛伏期三至七天後，豬隻出現四十一度高燒、厭食、倦怠、皮毛粗糙，早期有便秘、嘔吐、下痢與呼吸困難，末期可在耳根、下腹與四肢皮膚有出血、紫斑，也可見神經症狀如肌肉發抖、抽搐與後肢麻痹，病徵因病毒株而異；發病後七至十五天死亡。此病毒為ＤＮＡ雙股病毒，常在非、歐洲有經蜱叮動物的叢林循環，讓病毒生生不息傳播，尤其病毒在其自然界的動物保存宿主常沒病徵。因此防疫上須對任何走私動物，尤其野生動物嚴罰，並備妥此病毒的檢驗作法。

綜言之，非洲豬瘟的臨床病徵比口蹄疫在蹄與口腔黏膜出現水泡更複雜。因此農方宜趁此關鍵，提升動物防疫至「症候群偵測」的國際水準，並積極培植人才，包括偵測系統作業、田野調查、實驗診斷，流行病學數據統計分析，如同人的登革熱近年已培養兩期南部縣市重要的基層防疫人員與防蚊年輕人才。

（作者為台大流行病與預防醫學研究所兼任教授）