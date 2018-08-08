自由廣場》（林保華專欄）台灣須配合美國全球戰略節奏

蔡英文總統即將出訪拉美，在美國過境，中國當然關注，每次外交部要說三道四，並組織華人列隊抗議；台灣則希望待遇能升高，由於陳水扁總統執政後期台美關係倒退，過境的台灣總統再沒有得到二○○三年阿扁過境紐約、還發表演講的盛況。

站在美國的立場，台美關係最重要兩點：一是台灣不做麻煩製造者，二是台灣要配合美國全球戰略節奏。第一點是前提，所以馬英九一上台，就向美國公開表示不做麻煩製造者而贏得美國信任。二○一二年總統選舉前蔡英文訪問美國都還不能得到美國信任，美國國務院官員向英國媒體放話踩了蔡一腳。到二○一六年選舉前夕，蔡英文以「維持現狀」才取得美國的信任而破格接待。「維持現狀」從正面論述，比馬英九保持了國家一定的尊嚴。

如今台美關係迅速升溫，尤其美國國會通過「台灣旅行法」等法規，蔡英文過境會不會有新的突破？目前看來不要說沒有過境華府，也沒有過境紐約，蔡英文打的是台美關係中的最最安全牌。

美國國會雖然通過了相關的法規，然而行政部門如何貫徹還有一個過程，尤其涉及到國際關係，還需選擇時機。本來以為「台灣旅行法」通過後，美國會利用六月十二日ＡＩＴ台北新館落成時派高官前來。其實不然，理由是那天正好舉行川金會。然而如果美國高官訪台非常重要，何妨將ＡＩＴ新館落成推遲一些日子？可見美國有自己的考量。

「台灣旅行法」通過後，應該是美國高官先來，還是台灣高官先去？如果美國真正照顧台灣的利益，當然是美國高官先來，北京只敢大罵幾聲；如果台灣高官先去，北京肯定將全部壓力壓在台灣身上。作為台灣人，你認為哪一種局面對台灣更好？

美國目前全力聚焦美中經貿大戰，如果這時蔡英文提出敏感要求，國務院官員要請示川普，脾氣衝動的川普會如何反應沒人知道。何況正如台灣友人葉望輝所說，行政部門還有守舊的「一中」官員，如果有人加油添醬又會如何？

小布希本來很親台灣，然而因為二○○四年扁政府的公投綁大選，干擾他的反恐戰略，竟然在中國總理溫家寶面前訓斥扁政府，後來是蔡英文前去美國滅火才沒有讓事態惡化下去。因此我也理解蔡政府對制憲與獨立公投，乃至東奧正名公投所持的立場。何況去年十二月ＡＩＴ主席莫健已經專程前來關切立法院準備新修的「公投法」。

台灣的政治人物，尤其美國台獨聯盟在美國有廣泛人脈，不難了解美國官方對台灣涉及憲法層面公投的態度。適當表達民意應該，如果要政府與美國硬碰，最高興的自然是國共兩黨。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）