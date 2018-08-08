自由廣場》中華民國保不住台灣了！

◎ 楊彥騏

最近台中市東亞青運主辦權被取消之事，延伸至台灣與中國兩邊從國體、外交、軍事，乃至於各種民間活動以及其他運動賽事等等，紛擾糾葛不清，尤以中國及台灣內部親中人士對「正名」就是台獨，特為敏感，認為就是中國出手干預威嚇台灣的主要原因。

其實，從中國航艦、戰機繞台或越行台灣海峽，到中國要求世界各國航空公司在台灣或台北底下加註中國，還有這次台中市東亞青運主辦權被取消之事，稍看出端倪的人都已經知道勢之所趨：中華民國是已經保不住台灣了！台灣迫切需要自保。

中國航艦、戰機繞台的演練，是在向全世界宣示中華人民共和國的勢力範圍，它挑釁的不是台灣民主共和國或台獨勢力，而是中華民國政府。習近平的政權開始公開它的底牌：世上不能還有另一個中國在自我表述。且是中國不斷一直衝撞下探維持現狀底線。要求世界各國航空公司在台灣或台北加註中國這件事上，中國政權沒有要求各國不能用台灣名義，而是要求中華民國不能存在，加註中國，是在告知中華民國沒有表述的空間。

台灣從正名到獨立，就一個蠻橫大國隔鄰的我們，危機風險的確是十分的大，從歷史上也曾被譏稱為「地理名詞」的義大利、挪威、芬蘭等國歷史可見一斑，但人民的意志、勇氣跟團結是抵禦欺辱壓迫的最強武器。而在「一個中國」魔咒下，沒有可表述餘地與生存空間的中華民國，如不從一中的泥淖中掙脫，以求更活脫長存之道，現下的紛擾與脅迫，將會是我們可預見萬劫不復的夢魘。

（作者為高中教師，雲林縣民）