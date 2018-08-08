自由廣場》「台灣前途決議文」不是這麼寫

◎ 沈建德

賴清德被問到東奧正名連署陷入苦戰，要他表現出是真正的務實台獨工作者，而非「佛系台獨」時，他回答，「所謂的務實台獨，其實就是民進黨的『台灣前途決議文』啦！決議文的內容是什麼呢？台灣是一個主權獨立的國家，它的名字就叫做『中華民國』。」

賴清德又說，「根據洛桑協議的規定，台灣參與奧運的名稱就是『中華台北』，我相信很多人不滿意，（但）運動選手參賽，這個我們要這個權利，我們要給他保護住。」賴清德的意思是不推動東奧正名，加上去年他在立法院答詢時表示，蔡政府不會宣佈台灣獨立，也不會推動台獨公投。這些都清楚告訴我們，執政的民進黨蔡政府不推動獨立、公投、正名。

然而，不做就說不做，還拉「台灣前途決議文」下水，這就對不起同志，尤其是已逝者！因為他們當年通過的決議文絕對不是這個意思。

台灣前途決議文並未說「台灣的名字就叫做中華民國」，而是說「台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬」、「對外，我國不再堅持使用『中華民國』」。語意明確，絕不是「台灣的名字就叫做『中華民國』」！民進黨前輩之所以這樣寫，就是在告訴世人「台灣不是中華民國」。

看看中國「反國家分裂法」第三條，民進黨難道要和國民黨一樣，自稱中華民國而把台灣捲入和中華人民共和國的內戰漩渦？

（作者為《台灣國》網站創辦人，https://www.facebook.com/TPGOF）