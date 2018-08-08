自由廣場》請教賴院長兩個問題

◎ 永山英樹

台灣行政院長賴清德對於東京奧運正名公投表示「根據洛桑協議協定，台灣參與奧運名稱就是中華台北，這個時候運動選手參賽很重要，這個權利要保護住」。如果是這樣的話，請問，台灣民間主張正名會影響台灣隊的參賽權嗎？公投通過後台灣政府向國際奧會提出正名提案，違反洛桑協議的規定嗎？

答案都不是。當然中國一定會動怒，但是該協議不會不容許台灣官民的言論自由。只做正名運動，台灣就會被國際奧會停止參賽權的說法完全不符事實。

我能夠理解賴院長的辛苦與為難之處。然而，中國是軟土深掘的國家，因此台灣政府不用過於害怕！中國越蠻橫，國際就越會關注「中華台北」名義的荒謬。

賴院長同時也說「民間力量的推動，這個我們都支持，我們都尊重」。那麼我想向院長建議在民間正在推動台灣正名公投的這個關鍵時刻，最好不要強調不正確的事情迷惑國民，影響公投的推動。

此外，賴院長還說「多數人在談到我們自己的國家時，如比較學術性的一些場合，會用『中華民國』，可是一般稱呼的時候大概都是講『台灣』，其實這都是代表我們的國家，當很特別時，就是用『中華台北』」。

但是「中華台北」這名稱不能代表台灣或中華民國！「中華台北」（Chinese Taipei）絕不是「中華民國台北」之意。否則，中華人民共和國絕不可能容忍這個名字；且國際社會也都普遍認為「世界上只有一個China，China就是中華人民共和國」！

台灣在奧運上自稱Chinese Taipei，外國就會容易誤解台灣就是中華人民共和國，對台灣非常不利。

運動選手參賽固然很重要，然而同時讓國際了解台灣是主權獨立國家的這項事實，同樣也刻不容緩！所以台灣人民一定要通過正名公投，將這事實傳達給國際社會！

（作者為日本台灣研究論壇會長）