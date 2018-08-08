自由廣場》罷工若成提款機，誰還要認真工作？

◎ 黃主恩

二○一六年六月，桃園空服員職業工會掀起華航罷工，國內外航線大亂，上萬旅客受影響，華航董事長何煖軒當天斷然止血終止罷工，但空服員姍姍來遲三天才復工，更不要說最後收尾的竟然是含淚鞠躬道歉的地勤人員，這起罷工已經開啟同一公司不同職務別組成的職工會，利用職業的不可取代性謀取專屬福利的先河，政府卻渾然不覺。

機師職業工會其實早在二○一五年就掀起罷工投票，並在當年獲得極優渥的談判條件，接下來每一年都提出重大調解事項，接著就以華航不願答應所有項目中止談判掀起罷工投票。

先不論罷工訴求誰是誰非，罷工原本就是勞動者享有的基本權利，訴求罷工作為爭議權目的在於向雇主施壓，以確保協商地位的對等，以及勞動權益不受侵犯，在法律的大框架下，訴求爭議權可以保障受雇主惡性關廠、大量裁員的受害勞工，只要經過一半勞工投票認可，就可以訴求罷工為爭議行為作為一種「抵抗權」。

但把這個假設放到機師罷工，完全就不是這麼回事，論待遇，機師不是不足而是要得「更多」，這或許是機師工會對外改稱訴求「飛安」、「過勞」的原因。受雇者爭取權益天經地義，機師有自身的社經地位與社會期待，外界觀感如何終須自己承擔，但問題就在職業工會介入「不可取代性」業種後所引發的「不對稱戰爭」。

職業工會在國外屢遭非議，陸續為先進國家否定，在台灣卻如雨後春筍般成立，同一行業別中可再細分職種成立職業工會，航空業就有空服員職業工會、機師職業工會、航太產業職業工會， 以華航員工一萬兩千多人，企業工會若要罷工，至少要六千人同意，但職業工會只要會員一半就可以罷工，華航機師一千三百多人，機師工會會員號稱八百多，只要四百多人同意罷工，就讓華航停擺，上萬乘客受阻。

以華航為例，企業工會與職工會已經連成一氣，機師仍偏愛職工會提罷工，就是一種取巧與權謀，若不修法解決職工會引起的不符比例抗爭，未來若允許正機師也組職業工會，華航只要一百五十人罷工，就可造成產業停擺。罷工門檻超低，將讓企業變成特定工會的提款機，而且一年可以由不同職工會輪流提款，若同業循此途徑打擊對手，或有政治勢力或黑手介入，就是航太產業的木馬屠城計。

（作者為上班族，台北市民）