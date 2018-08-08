自由廣場》全聯陳文成點醒 管案有解

◎ 許正旺

民進黨針對台大校長遴選爭議上處理無方，導致連續兩個教育部長辭職。新任教育部長葉俊榮以台大法律系公法教授出身，上任至今卻高唱法律以外的第三條路。他以「有溫度的溝通」為由，錯讓台大校長遴選委員會發表毫不認錯的強硬聲明。

相較之下，葉部長軟趴的高度讚揚，似在為「有溫度的溝通」秀下限，告訴國人何謂官官相護。媒體報導「葉俊榮與遴選委員協調結果，兩方再次確認遴選程序無重大瑕疵…，教育部很可能最快在八月十日發公文同意管中閔出任台大校長」？

無巧不巧，全聯及時神來一筆的中元節廣告，從主角臉書上來看，男主角Allen Chen的背景被設定在一九五○年一月出生、一九六八至一九七二就讀台灣大學，且背後的鏡子上還寫著中華民國七十年。網路上瘋傳即是影射警總時代的政治受難者—台大學者陳文成。前人走過的來時路並不易，即使是校園自治也須落實民主與法治的精神。

就廣告情境而論，陳文成（台灣當下糾結在轉型正義氛圍的投射）誠懇、踏實地感謝有人還願意給孤魂野鬼有食物吃，中性訴求的感恩之情洋溢整個畫面。讓人聯想之前陳為廷於立院批前教育部長蔣偉寧「說謊、偽善、不知悔改」，要蔣道歉，清大校方隨後為陳的言行發表道歉聲明；引發隨後一波清大師生在梅園設香案、拉白布條，以祭拜前校長方式表達不滿。

針對台大校長遴選爭議上的處理，教育部的民主素養（全國學子睜眼在看）不該是為「有溫度的溝通」秀下限，或是怎樣的黑箱交易，示弱重申放棄依法行政重啟遴選，堅持走喬事的第三條路。

解鈴還須繫鈴人，既要吻合程序正義又得執行校園自治，建議回歸台大整體當事人，訴求「校園公投」的第四條路—由台大師生共同自辦校園公投同意或否決台大遴委會票選結果。若是同意，校長上任；若是否決，解散現任遴委會並重新選任遴委會委員，再重新啟動校長遴選程序。讓奧美廣告的創意初衷得以民主進化回覆、讓今年的中元普度更顯非凡、讓陳文成的犧牲變得更有時代意義。

（作者為樹德科大建室所助理教授，巴黎國立高等建築學院博士）