鏗鏘集》威權遺毒，黑暗力量

管中閔硬要坐上台大校長的風波尚未處理完之際，傳出中正大學校友與師生連署，反對校方聘任前行政院長江宜樺擔任戰略暨國際事務研究所專任教授。

以「江在閣揆任內有種種爭議作為，尤其『太陽花學運』時下令警力驅離學生，…實不足以在台灣擔任教職，恐有誤人子弟之嫌」，發起的「反對江宜樺先生到中正大學任教」連署活動，反映了台灣的大學校園不再順服任何宰制現象，對教育權有相應民主化、自由化的覺醒。

江宜樺以學者從政，但在現行中華民國體制，與其說從政，不如說是當官。以政務官名義，戰後的台灣政府常延攬大學教授入閣，但無政治權力來源的從政、當官閣員，充其量常常只服膺其主子。江宜樺即因為馬英九的黨國意理效命，而受人批評，甚至恥笑。

未入閣前，在台大政治系、所任教的江宜樺，因對漢娜‧鄂蘭的政治哲學素有研究，曾有某種清譽。豈知效命馬英九，本色盡失。從研考會主委、內政部長而行政院長。太陽花學運後，因中國國民黨在縣市長選舉敗選，請辭下台。

江宜樺的政治作為，特別是擔任行政院長，處理太陽花學運，被批評為研究漢娜‧鄂蘭的反面例子，竟成了他藉以教育學生「平庸邪惡」的寫照。

中正大學不知會如何回應師生的呼籲？在台灣的大學校園有相當程度的民主化、自由化覺醒的今天，仍然盤據著威權時代遺留的學術保守心態以及附和威權殖民意識的力量，台大的管中閔校長風波遲遲未能解決，原因在此。

管中閔的台大校長遴選風波，台大也有相當多的師生認為他不適任，不歡迎他。許多學術倫理的瑕疵和程序問題，都被擁管派以校園自主之名視若無睹，混淆是非，寧分裂台大也不放棄出掌台大，各種對教育部，甚至政府的指控，都徒然暴露其鄙而已。

戒嚴長時期，學術文化界常是政治權力的奴僕，民主化、自由化以後，反民主反自由的黑暗力量常藉民主、自由之名，進行對取代中國國民黨的新政治權力的反撲。管中閔、江宜樺都是其中的例子。

這是台灣國家重建、社會改造面對的問題，必須正視。（作者李敏勇，詩人）