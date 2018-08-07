自由廣場》丁守中的核四髮夾彎

◎ 蔡雅瀅

過去自述「反核四立場堅定」的台北市長候選人丁守中，日前轉為支持核四，並就媒體提問回應：「那時候有安全疑慮，如果核四沒有安全疑慮，我也支持啊！」

丁守中在二○一四年時，主張核四有安全疑慮，四年過去，當年的疑慮消失了嗎？回顧其當時質疑的理由，包括核電的風險管控成本太高；台灣在環太平洋火山帶、板塊交錯隆起地形、核電廠都在海邊；核四毫無工程紀律，三級品管形同崩潰，零組件過保固期，沒有系統整合商，任意變更設計，原廠不認證，核四工程缺失弊案不斷，非整廠統包建廠；核四廠方圓三、四十公里範圍內有五百萬人口，發生核災要往哪去疏散？

上述與選址不當有關的安全問題，除非另覓新址，顯無法改變；而工程品質崩壞的安全問題，除非打掉重建，亦不會消失；況原能會日前亦發出新聞稿表示：「絕不會認為核四廠目前是一符合安全要求的核能電廠」。

相較之下，另外兩位台北市長候選人就沒有這種「髮夾彎」。如二○一四年時任立委的市長候選人姚文智提案「停止執行核四所有預算，未來永不編列」。提案說明指出：核四興建過程包括違法變更工程設計達一五三六項，一號機主控室火災，不斷電系統故障失靈，設備燒毀；廠房淹水、光纖電纜鋪設錯誤；未按原始設計施作，猶如拼裝車，安全堪慮；續建只是徒增國家財政負擔。其中違法變更設計部分，更經法院判決認定「可能造成公眾健康與安全之危害」。

至於現任市長柯文哲，二○一四年出席核安座談會時表示：我們不知道如何疏散五十萬人口，那個劇本我寫不出來；台大沒有大量傷患的核化災應變方案ＳＯＰ，只有面對一、兩個傷患時，「病人到急診處不要讓他進來，在外面用水沖一沖，原車轉送三總」，並稱核災時，台大是要被疏散的。隔年出席民間能源論壇時更表示「核四應該認賠殺出」，並發布新聞稿指出，「台北市各類災害攻防推演，唯一無解的就是山腳斷層地震，影響核一、核二，一旦發生，就是滅國」。

選民應檢驗政治人物的誠信，不要把票投給打著「以核養綠」、支持核四復辟的縣市長及議員候選人。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）