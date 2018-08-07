自由廣場》評盧秀燕的「限電公投」

◎ 徐安笙

盧秀燕參選台中市長以來，遇到最大的質疑就是「沒在跑」和「沒政見」，她昨（六）日特別到台中市議會召開記者會，不甘示弱地說明自己早已提出反空污公投案。但是學界和產業界卻馬上發現，這不是反空污公投，而是一份貨真價實的限電公投。

公投的主文清楚寫著：「火力發電廠每年降低發電量一％」。但令人納悶的是，火力發電有分燃煤和燃氣，燃煤才是主要污染，所以林佳龍才一直要降載、砍生煤許可。而國民黨這份公投不減煤反而是減電，將直接少掉近二十億度電力，電力不足該如何是好？盧秀燕看起來沒有想得太透徹，反而說「來輪流限電」，此話一脫口，盧秀燕顯然也被自己嚇著，她馬上補充會跟中央協商，把台中排除在輪流限電的區域之外。

但是，搞出一個減電卻不減煤的「反空污」公投，還要罔顧全國人民權益，只要選舉台中不限電即可，如此荒腔走板的市政觀念著實令人不敢恭維。

盧秀燕缺乏全盤性思考的發言已不是初犯。除了自參選以來力推恢復老人健保補助，卻從未提出數十億預算該從何而來、為何不投入其他實質服務。無獨有偶，盧秀燕也搭著台中舉辦世界花卉博覽會的順風車，提出台中人憑身分證看花博不計次數免費，但不管會不會驗票大排長龍、未滿十四歲是否要拿戶口名簿的配套。難怪她的評價變成只懂「大撒幣」討好選民，屢次跌破民眾眼鏡。

其實，反空污一直是盧秀燕掛在嘴邊的「相罵本」，但每每提到空污都讓我這台中人啼笑皆非。先是在空氣大好的日子說台中紫爆，再來邀請大家喝豬血湯抗空污。這不僅沒辦法翻轉她缺乏專業的形象，也讓人更肯定，盧秀燕的荒誕，真的只有盧秀燕可以超越。

（作者任職網路科技業，台中市民）