自由廣場》電的問題 請別拿來選舉操作

◎ 陳朝順

隨著年底選舉腳步逼近，政黨惡鬥民粹凌駕專業情事不斷上演，導致政府多項政策推動左支右絀，能源電業就是其中最顯著的例子。

雖然大家都知道穩定供電對以出口為導向的我國經濟發展至關重要，但即使政府規劃採用最新超超臨界燃煤發電技術，但部分候選人對深澳電廠之開發就是反對到底。甚或有些政治人物莫名其妙提出區域電網觀點，希望台中電廠發電只提供給中部縣市使用。殊不知台灣地幅很小，所有電廠必須併聯至超高壓輸電系統，藉由中央調度中心維持系統之穩定，並在環境空污限制條件下達到電網經濟運轉。否則國內諸多公司如台塑、中油、中鋼皆有汽電共生發電，除提供自己工廠內之用電外，並將多餘電力出售給台電，但在任何時刻皆須與台電系統做併網運轉，當廠內發電機故障時，可立刻藉由台電大電網支持，以避免停電事故造成全廠大停電之重大經濟損失。

此外，在能源轉型之綠能發展方面，就是有些政客與名嘴一天到晚唱衰，讓人想起當初建造台灣高速鐵路時，就有人拚命將之比喻為破銅爛鐵之拼裝車，但隨著系統走過初期不穩定後，如今高鐵對國人行的方便與經濟發展，可說有目共睹。

針對二○二五年政府規劃綠能發電佔比二十％目標，雖然太陽光電與風力發電仍容易受天候之影響，無法提供如傳統大型發電機組之穩定與可控性，但藉由智慧變流器之導入與綠能發電之有效管理，並與抽蓄發電系統及儲能系統整合控制，同樣可提供電網穩定所需之輔助服務能力。

在我國綠能轉型過程中，希望國人發揮命運共同體精神，相信現代科技與政府規劃智慧電網之專業能力，並強力督促台電強韌電網建設達成能源轉型，作為我國次世代經濟發展之後盾。未來隨著生活水準提高與電動車之發展，電力負載量勢必大幅增加，如何確保安全穩定之供電體系，藉由綠能發電之實際推動進度，執行短中長期電源開發規劃滾動式管理，配合非核家園推動目標，採取穩健減核，以降低對台電電網過於激烈之衝擊，將是政府必須嚴肅以對之課題，更應完全避免基於選舉考量之民粹式虛耗，而影響健全之電力建設。

（作者為義守大學講座教授，能源國家型計畫智慧電網示範系統主持人）