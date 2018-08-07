自由廣場》誰問小baby？ 托育政策中被忽略的核心

◎ 莊宏達

今年八月，政府端出托育補貼政策，積極推動零至五歲的嬰幼兒托育。社會上為了補貼款項的分配，從家長、保母、托育中心，到政府推動單位，相互間爭論不休。大人們關心的是成人間的經濟利益分配，但是整個托育政策的主角，被托育的嬰幼兒卻無人為他們發聲。這些嬰幼兒的成長發展在這個托育政策下，會是蒙利或受害，才是整個政策該關心的核心重點。

一個人身心資質的奠基，是在兩、三歲以前，且越早期越重要。從人類大腦的發育來看：出生時的大腦是成人的25%，到一歲時已達66%，成長了40%；兩歲時達到80%，再成長了15%；三歲時達85%；其餘的15%是在往後二十年內完成的。也就是人類的大腦，有一半以上是在出生後兩歲內成長的。

人出生到兩歲的成長，不只需要身體安全、健康、營養的照顧，更需要外界人際互動、語言文化的刺激，以建立起嬰幼兒未來心智發展的基礎。可以說，兩歲以前是人的心智，從空白開始孕育發展的關鍵期：一歲前要建立起基本的學習技能；兩歲前要建立起個人的行為模式、人際互動和基本認知。這些都是往後身心發展的基礎，全賴整天相處的主要照顧者所給予的外在文化刺激。這段時期養育上是否用心，關係到孩子一生資質的發展。

若能以政策性更高的補貼，順應女性母愛的特質，鼓勵母親全心親自照顧自己的嬰幼兒二至三年，才是鼓勵女性生育的良方，也是有利於長遠社會人才發展的策略。何況，嬰幼兒只有到三歲以後，才能忍受與主要照顧者的短暫分離，才是合適被外送作半天的托育。

兩歲以前是嬰幼兒心智發展的關鍵期，三歲以前最佳的照顧者是自已的母親，鼓勵母親自己照顧嬰幼兒，應就像鼓勵母親親自餵母奶一樣，是值得被制定的政策。一世代嬰幼兒的成長，關係到二十年後整個社會年輕人的資質。為了短期幾年家庭經濟收入的考量，可能換得將來幾十年的家庭及社會成本的付出，是否值得？實在值得主政者深思啊！

（作者為小兒專科醫師，35年早期療育的工作者）