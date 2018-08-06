扁迷對扁案的「現狀」，顯然不很滿意，動作不斷，要逼蔡英文總統特赦，以改變阿扁保外就醫，自由受限制的狀態。他們炮製蔡英文滿意度低，要導向下次換人選的空氣。

不知道有多大比例的選民，認為在「現狀」下替阿扁「去罪」、「除刑」有正當性，或蔡英文總統要替陳水扁及其家族涉及不法資金的錯誤負政治責任。扁迷的特赦要求，只是選擇對他們最省事的方式，但給人印象是得寸進尺，找錯對象。

扁迷先是爭取「保外就醫」，因病保外，司法審判就暫停。偏偏當年醫療團隊「智商高」的傢伙，不惜自蒙作偽證之嫌，說阿扁當年是「裝病」。如無病而不願恢復審判，則維持「保外就醫」的「現狀」已經是最好的選擇。

要打破「現狀」，有四種可能：特赦、抓回去關、恢復審判、讓陳師孟去調查司法不公。扁迷只想特赦，反對再抓回去關；而需要保外就醫與健康容許恢復審判，兩者互相矛盾。

最具正當性的是維持現狀，讓陳師孟去調查司法不公，而不是特赦。在轉型正義與司法改革聲中，扁迷既認為阿扁的司法審判不公正、不合法，在沒有設立特別調查委員會的情況下，陳師孟行使他的「尖尾」調查權是最佳替代。

陳師孟有心調查，卻不斷碰到馬家尖尾的無良心票技術杯葛，和張博雅背叛其家族反抗國民黨的精神，不敢支持挖掘真相。但阿扁既自認清白無罪，只求司法公正，那扁迷何不理直氣壯地逼張博雅和馬家尖尾讓陳師孟進行公正的調查？

扁迷只圖對自己方便的選擇，責任讓別人去承擔，還說得出民進黨對待阿扁比國民黨苛刻，如此不講策略，好歹不分，國民黨豈不爽死！

（作者王景弘，資深新聞工作者）