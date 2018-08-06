自由廣場》藥品回收下架 請食藥署幫幫忙

◎ 毛志民

食藥署分別於七月七日（星期六）、八月二日（星期四）晚間發布使用「纈沙坦」（Valsartan）原料藥中存在微量「亞硝基二甲基胺」（N-Nitrosodimethylamine, NDMA）的國內藥廠藥品與批號，對藥師、醫師與服用此藥品的民眾而言，無疑地是一場大地震，而且最先知道的都是看電視或媒體得知。

誠摯建議食藥署，在向媒體發布新聞的同時，亦能專線通知藥師、醫師公學會，或透過通訊軟體，讓專業人員在第一時間獲知相關訊息，抓緊時間做好準備。否則，請試想：已知道訊息的民眾欲向藥師、醫師尋求協助或解惑時，藥師或醫師反倒因為沒時間看電視或緊盯食藥署官網而一無所知、愛莫能助，不是個奇怪又尷尬的場面嗎？

看看現場狀況，食藥署或許就能體會第一時間通知醫師、藥師的重要性：一個月內處理兩輪關乎民眾用藥安全的「纈沙坦」異常事件，從獲知、查證、通報院部長官知悉；清查有問題藥品之批號及數量、通知各藥局立即下架關檔；聯絡廠商協調回收處置事宜；擬定讓本院患者、藥師及醫師周知的通告並發布於網頁、跑馬燈等；通知相關醫療部科主管及門診護理長；清查使用病患名單，聯繫醫師更改住院患者的用藥；印製回收記錄登記單、增派協助換藥的藥師人力，到簽辦院部、衛生局處理情況等。因此，為了讓第一線的醫藥人員能在最短的時間內，分工合作地做好完整的應變配套，讓服用此藥的民眾能得到妥善的照護，就請食藥署多多幫忙了！

（作者為高雄榮總藥學部藥師兼住院調劑科科主任，高雄醫學大學藥學研究所博士候選人）