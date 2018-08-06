自由共和國》鄭景平、王昱鈞、鄭秀玲／請葉部長正視學生為公義的努力和聲音！

教育部長葉俊榮。（資料照）

鄭景平／台大生現任校務代表

王昱鈞／前學生校務代表兼前台大研究生協會會長

鄭秀玲／台大經濟系教授兼前教師校務代表

台大校長遴選案延燒至今已半年有餘，在這段期間，台大校園內外風風雨雨，更是前後經歷了三位教育部長，身為台大校務代表的我們深知此事懸而未決最最重要的癥結是：陳維昭為召集人的台大遴選委員會、郭大維代理校長領導的校方行政團隊和少數校務代表刻意聯手，不擇手段使用各種奧步掩蓋住了管中閔教授的違法證據和真相！

因為管的相關爭議資訊未能及時公開，特定媒體與政黨惡意操作和對我們極力汙衊和攻擊，以訛傳訛，以獲取其選舉利益，導致原可迅速解決的事件竟變成校園內外持續動盪不安的根源！我們十分自責過去不夠努力和堅強，未能成功阻擋校務會議的不公義黑手運作。在此關鍵時刻我們本著良知，出來呼籲葉部長正視被掩蓋的證據和真相！

葉教育部長上任以來即希望儘速處理台大校長聘任案，要和各界對話溝通，但很遺憾我們看到葉部長竟只和過去數月來刻意一手遮天的陳維昭遴委會召集人與郭代理校長溝通而已，感到非常不可思議。葉部長既然是法學博士，懇請您花心力深入檢視學生代表們和少數老師代表這段時間嘔心瀝血收集有關管的爭議證據與校方一再違反程序正義的開會真相，才能依法行政，讓台大能選出誠實正直的適任校長。

以下謹簡短向葉部長報告台大這段時間的真相和已收集的證據，敬請明察。在一月卅一日的遴委會及三月廿四日的臨時校務會議上，一七○位委員未能看到這些管赴中兼職證據（https://drive.google.com/file/d/1cNX1LXHsHYeaqAbmoumtJi68L5ZfKyOC/view）和管與陳建良合著論文涉及違反學術倫理證據（事實上它是在台大經濟系和中研院合辦且曾公開徵稿的正式研討會發表的論文，是否涉及抄襲詳見北美洲台灣人教授協會的比對報告http://www.natpa.org/index.php/recipes/211-the-final-report-regarding-s-accused-plagiarism-case），更遑論討論該如何調查處理了，因為學生提議請校方公開相關資料和進行調查等四個提案都被用奧步強力擱置了。更離譜的是教育部費心寫的跨部會報告，於五月四日發送給台大後，就石沉大海了！在五月十二日臨時校務會議上郭代理校長又刻意不發此報告文件給與會代表們。在特定代表的操弄下，未經實質討論該調查報告，所有代表幾乎是憑感覺、憑政治顏色和口號（例如卡管及大學自主等）去投票。這樣的投票結果有參考價值和正當性嗎？（詳見「2018台大臨時校務會議紀實、問題和建言」https://drive.google.com/open?id=1mb5KskVyf05WwVuZ1xOAWpI5hFsUywS4）

教育部該報告已指出台大遴委會委員（指蔡明興）和被推薦人（管中閔）有「經濟法律上重大利益未迴避」的適法疑慮，因此決定不予聘任管中閔，並要求台大重新回到校長候選人推薦資格初審階段。此報告的「法律研析意見」中指出，管於台大同意之前、台大與台灣大尚未有產學合作契約之際，即已兼任台灣大獨立董事、審計委員會和薪資報酬委員會之委員，因此調查後認定，「違法事證明確，且均與教育和倫理事項重要相關、亦未曾於遴選程序揭露，教育部應不予以聘任」；甚至在其「法律研析意見」中更直指「其遴選組織、過程與結果顯有失公正，難認與憲法要求之正當行政程序原則相符」。

葉部長雖有心想解決問題，但宜應遵循教育部過去半年的立場與法律意見，秉持對於台大校長遴選結果的適法性監督，而非私下協商，棄公共性於不顧。一月卅一日遴委會會議紀錄已載明「管教授擔任台灣大獨立董事職務，本會委員部分知悉、部分不知悉。管教授揭露擔任台灣大獨立董事之兼職一事，對於遴選結果有無影響等節，非本會所能推論，亦難認定會有影響」。不意在沒有新事證下，遴委會在八月二日竟又發布聲明，指稱未揭露管教授兼職之情事，「並不影響其遴選結果」，其立場反覆矛盾，荒謬至極！

台大學生團體改革陣線隨即質疑：據前學生會會長林彥廷所言，遴選委員會「並未召開正式會議」，發言人袁孝維卻稱有四分之三之委員投票同意，其依據又是從何而來？遴選委員會僅以通訊投票方式處理議案，並無公開會議紀錄，任由少數委員恣意放話，如何能令人信服委員會本身的公正性？因此他們呼籲葉部長，法律爭議不該以搓圓仔湯方式處理，要妥適處理本案爭議，唯有嚴守法治，重啟遴選。新任學生會長吳亦柔亦發表聲明針對管教授與蔡委員兼具有重要利益關係之事，卻有部分遴委不知情，是以在利益未迴避的公平性上及遴選委員並未履行充足資訊進行判斷的義務之上，並不符合行政正當程序之原則。她也認為台大應依教育部之行政處分，重啟校長遴選。台大學代會部分學生代表也發聲明駁斥八月二日遴委會聲明的荒謬。認為本次校長遴選爭議，透露出的不只是許多程序的瑕疵，更反映出既得利益者與既有結構穩固的校園，和拉幫結派，卻不願確實面對爭議的態度。希望台大的新校長，可以透過合法、正當的程序選出，並在過程中，重建民主且負責的面對公共事務的態度，也讓台大成為所有師生的校園，而非被少數掌權者把持的空間。

葉部長您是法律博士，我們強烈呼籲您此刻能停、聽、看上述學生代表們和少數教師代表共同努力發掘的相關證據與多聆聽台大各學生團體的肺腑之言，先了解實情，再做決策。未有新事證下，實沒有任何法理可以率爾推翻貴部四月廿八日的跨部會報告。依據過往的經驗，執政者若一意孤行，漠視沒有政黨和利益包袱的學生們發出的正義之聲，勢將付出嚴重代價！