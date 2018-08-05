自由廣場》身分證列國誌

◎ 呂清夫

這兩天網路謠傳，去英國帶護照沒用，因為台灣不是一個國家，所以要帶身分證才能通關。我近日才去英國，行前不知這個謠傳，所以把身分證放在家裡，隨身只帶護照，卻一樣暢行無阻，非常好用。

進一步說，英國是個不用身分證的國家，過去雖然用過，但三用三廢。近年已經廢掉身分證，據BBC報導，他們認為「如果你有身分證，警察就可以在任何時間盤查你是誰，你在幹什麼。……這不是英國的做法。」所以在廢除身分證的國家，還要查看遊客的身分證，不是很滑稽嗎？

近日上任的內政部長徐國勇表示，由於各界還有疑慮及意見不同，身分證的換發並非當務之急；但不代表計畫取消，內政部會持續蒐集各界意見，目前沒有換發的時間表。相對於不久前的身分證設計比賽期間，說是今年底或明年初就要換發，而且燒錢多達四十億元，這次的宣示值得肯定。上次之所以講得相當篤定，主要是因為正方意見、乃至業者的觀點認為，晶片身分證被說成全世界的趨勢，他們還把日本拉進去，其實日本是不用身分證的。我住日本多年，曾經訝異他們居然沒有身分證，所以我要講的是，大家可能沒有想到，世界很多強國多不發行身分證。

例如美國、英國、日本、澳大利亞、加拿大、法國、瑞士、瑞典、丹麥、芬蘭、挪威、冰島、俄國都沒有身分證。英國在一次大戰中雖發行過身分證，但其後時停時發，至2010年乾脆廢除身分證，他們認為身分證侵犯了公民權利。美國並無一個擁有足夠司法權的聯邦機構、可以發放身分證給所有美國公民。所有立法機構都嘗試建立一個這樣的機構，但是都失敗了，主要原因來自於自由意志主義者和保守派政治家的強烈反對，他們把這種全國性的身分證看作是極權國家控制社會的象徵。大家擔心掌權者可以輕易串聯各種個資，讓每個國民的隱私無所遁形。

日本政府也沒有發行身分証，日本為實施個人資料的電子化，於2002年推出了非強制性的「住基卡」（住民基本台帳卡），並賦予每個國民十一位數的代碼。但這項電子化被部分人士指責是政府用來掌控國民情資的工具，是一種統治管理手段，故備受杯葛。他們一般都以健康保險証、駕照、護照等作為身份証明資料，與現在的英國相近。雖然2016年發行「個人番號卡」，但民眾並不買帳，認為自己被監視，國民不是政府的囊中物。

台灣屬於實行強制性身分證的國家，與中國大陸、德國、西班牙等十六國一樣。有法界人士認為，我們對資安整合的思維還在草創期，在這個時刻又要強行推動晶片身分證，等於還不會跑，就要學飛。行政院到今年五月才設立「個人資料保護專案辦公室」，近年卻對晶片身分證頗為積極，內政部還曾派人去愛沙尼亞取經，該國是第一個把晶片身分證用在電子投票上成功的國家，故極力推動晶片身分證「智慧一卡通」，包含自然人憑證、健保卡在內。但從國際趨勢看來，傳統身分證已經受到疑慮，那麼晶片身分證就難免爭端四起了。

雖然晶片身分證對業者而言具有龐大商機，但是也有電機系的學者強調，紙本身分證如果遺失，可簡單再申請一張新的證件，晶片的生物特徵如果被偷走，政府沒有辦法再發給你一張新的臉孔或指紋，所以反對身分證採晶片化。從日常生活看，把所有雞蛋都放在同一個籃子是危險的，大家持有晶片身分證會不會有點戰戰兢兢呢？

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）