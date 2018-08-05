自由廣場》「東奧正名」在校園

◎ 晨虹

由於民視新聞台跑馬燈不斷放送：「東京奧運台灣正名活動」連署告急。前幾天，恰逢返校日，順便帶了一些連署書，想藉開會時順便找老師連署。開會時，身旁剛好有幾位老師，於是遞過去請他們連署。沒想到七嘴八舌的討論起來，到最後把連署單給退回來。散會後，仍不死心，找同事連署，大部分不同意連署或找理由推辭。事後和朋友分享，朋友的反應非常驚訝，自己的國家不自己救，那要靠誰？難道老師都反「東京奧運台灣正名活動」嗎？

這就是台灣教育界的現狀，戰後的師資培育受完整的中國殖民地教育，大中國意識深植腦海，這些老師即使當上主任、校長後，思維很難改變。其次，教師工作穩定，相較外界壓力並不大，只要不犯刑事，乖乖聽話，即使不適任，也很難被解聘。所以在教師的FB或LINE群組通常都是吃喝玩樂、反年改的居多。無怪乎，前副總統呂秀蓮曾於喜樂島聯盟開會前、記者的訪談時建議：公務人員考試，要加考台灣文史。

一九九六年小學社會科台灣史正式編入（五、六年級），推算太陽花學運的學生，也就是開始讀台灣史的出生年代（一九八五年後出生），所以稱之為天然獨世代。那幾位在我身旁的老師，一九七○年代出生（六年級生），若是他們曾研讀台灣史，便不至於如此。南部三縣市中央統籌分配款並不高，為何綠營版圖非常穩固，並不斷擴展？除了地方首長的清廉施政外，這三個縣市政府的教育政策，相當著重台灣主體性教育：教師、主任、校長甄試科目，必考「地方文史」。

沒有建立台灣主體意識的政權，如同蓋在沙漠上的房子，請蔡英文總統三思。

（作者現職教師，台中市民）