自由廣場》台大學生會長說得好！

台大需要「誠實、守法」的校長

◎ 陳振陽

台大校長遴選肇因於楊泮池前校長被猛烈攻擊有違學術倫理，為了使台大不再受到傷害，於二○一七年三月十九日宣布不再續任校長。

新成立的遴選委員會在召集人陳維昭及發言人袁孝維運作下，於二○一八年一月五日推薦管中閔為新任校長。但隨後被揭露不誠實及不守法的情事。教育部與相關部會聯合討論後，認為過程確有瑕疵，要求台大重啟遴選。

二○一八年八月二日，聯合新聞網公佈發言人袁孝維代表遴委會（不知是否有代表性，因事後有委員表示不同意見）發表聲明，針對違法兼職及個人資料表未誠實填寫，認為實屬法令制度未明確規範所致(https://money.udn.com/money/story/5621/3286401)。

其實聲明內容正好幫大家確定了一月五日前的兩件事。一，個人資料表確實未誠實填寫。二，管教授確實有違法未於台大正式同意前兼職。

台大校訓：「敦品、勵學、愛國、愛人」。敦品第一件事是學術誠實（傳斯年校慶演講）。二○一七年十一月二十四日台積電董事長張忠謀在獲得企業永續終身成就獎時說：誠信正直，台積電最重要價值。守法不做壞事，最低的要求。

遴選委員應該是人格特別高尚，受到大家崇敬，熟悉並遵守遴選制度的賢達。在一月五日前至少有委員知道管中閔「個人基本資料」未誠實填寫。其中規定，第五項相關承諾︰一、本人所提供之學經歷資料證明文件均正確無誤，如有不實，責任自負，簽名。針對此事，知情委員應該揭露，並請管教授誠實填寫，未如此做，造成參選過程的不公平。結果是不誠實填寫及違法的人受到青睞，並把一切爭議推給法規不完備。我想知情的遴選委員要負最大責任。

比較楊泮池與管中閔，楊泮池涉及的是合作夥伴學生造假，而且是十多年前的事，那時他不是院長也不是校長。但因要續任就被攻擊，他為了不忍台大再受傷害而離開。管中閔是自己不誠實，自己違法，但推說是法規不周全。而且眼看著台大受傷害也不退讓，還說吃銅吃鐵吃台大。

聲明中也說兩次校務會議均支持管教授聘任案。但這是另一個相互有利益衝突的團體，並不適合做決定（回憶之前管教授是第二高票不受歡迎的候選人）。

新學生會會長吳奕柔說得很好。我想大多數的學生希望有一個「誠實守法」的新校長。

（作者為台灣大學名譽教授）