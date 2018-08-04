自由廣場》老台獨 天然獨 台獨新貴

◎ 陳茂雄

美麗島電子報發布最新國政民調，四十六．三％民眾贊成接受「兩岸同屬一中」以恢復兩岸談判，僅三十六．七％不贊成，與一年半前相較，贊成和反對比率出現逆轉，對於兩岸對話停頓，多數民眾認為台灣政府應負較大責任。綠營民眾對美麗島電子報本來就沒有信心，對該報董事長吳子嘉所主導的民調當然也表質疑，所以對上述數據未必認同。然而傳統台獨對民眾的影響力越來越低是不爭的事實。

長期來自認為是台灣人不是中國人者超過居民的七成以上，有人將這些人劃歸為獨派人士，事實上這些人只認同台灣是一個國家，卻不考慮政治立場，也就是一般人所說的「天然獨」，與傳統台獨有相當大的距離。傳統台獨是在蔣政權時代形成，當時的「中華民國」與中國國民黨結合成為「黨國體制」，傳統台獨就是要推翻黨國體制。

戒嚴時期，傳統台獨也可稱為「老台獨」，對綠營的民眾有相當大的影響力，主要的原因是「老台獨」受到「黨國體制」的迫害，一般民眾將他們當作英雄，會跟著英雄走，「天然獨」更不用說。二○○○年以後的傳統台獨不只不會受到迫害，有時候還因喊台獨而獲利，所以這一代的傳統台獨被稱為「台獨新貴」。

「台獨新貴」對「天然獨」已沒有影響力，對一般民眾更不用說，主要的原因是進入民主體制以後，一般民眾已失去被壓迫的悲情，更看不到「黨國體制」的惡行，台獨運動也不會受到迫害，「台獨新貴」當然沒有機會當英雄。然而他們還是要建立自己的舞台，當不了「英雄」只好當「大師」，宣傳自己的理念以繁榮自己的舞台。

「老台獨」備受敬重，卻表現得很謙虛，十多年前筆者赴波特蘭參加台獨聯盟的活動，在場輩分最高的是周烒明醫師夫婦，照理說他們夫婦應該接受晚輩的服務，然而開會的第二天早上起床後，卻是周夫人吳秀惠醫師準備了早餐，這是「老台獨」的特色，他們越謙虛，卻更受敬重。

「台獨新貴」沒有機會當「英雄」，因而當「大師」，為了豎立招牌，常會攻擊其他台獨的舞台，因而讓人覺得傲慢。進入民主社會需要朋友，所以應該秉持「不是敵人便是朋友」的心態對人，可是「台獨新貴」的態度卻是「不是朋友便是敵人」，所以朋友越來越少，對群眾當然沒有影響力。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）