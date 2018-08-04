自由廣場》為空軍戰管同仁說句公道話

◎ 陸裕黎

六月初發生「漢光」演習期間F-16型戰機撞山，導致飛官殉職憾事。七月下旬部分媒體以「戰管要求待命，飛官錯過時機」等為題披露，似先期為飛安調查作業定調。

就筆者親身任職經歷，任何演訓全程，參與成員自任務提示內容，舉凡敵情威脅、任務限制因素、科目操作需求、緊急處置程序、管制單位與飛行員提示、機內外通話等作業，一律以影音錄製裝備存證備查，就是避免爭議及後續歸詢（究責）依據。另依筆者曾於基隆北部外海空域執行飛測經驗，該區域位處多條國內外航路交會區域，班機往來頻繁，於飛測計畫制定前，雖早已與民航單位達成協調作業，起飛前亦與戰管單位確認飛行計畫，然在飛測期間，仍須遵循民航單位臨機指令調整任務區域或高度，其原因就在於確保飛航安全，避免任何可能的空中接近、甚或撞機事件發生機會。

「漢光演習」係我國年度最重要演習之一，「演習視同作戰」為國軍達成戰訓任務所秉持信念，然而現今在軍方以外的各界人士，多存有「與我何干」思維，且民怨已為現今最佳新聞議題，因此軍方舉措往往動輒得咎，且各單位未獲上級指示，均不能在第一時間對外澄覆，更加深外界對國軍因循形象。此次在基隆地區實施演習科目，軍方雖已取得空域優先使用權，然在飛行員呼叫發生低空進雲緊急狀況時，負責監控的攔管官即行通報航管廓清周邊空域，為飛行員爭取足夠空間執行自身緊急處置程序，以避免危及其他航班接近，消弭任何可能衍生的飛安事件，其精神壓力及通報過程緊迫程度不足外人道，媒體實不應以人員怠惰或保守被動視之。

筆者以過來人身分大膽推判，非以文過飾非妄圖干擾飛安調查結果，只想為不分晝夜監控國境周邊，默默堅守崗位的戰管弟兄說句公道話。「逝者已矣，來者可追」，若然此次重大事故經查證係屬人員疏失所致，權責部門當依法嚴懲失職人員，並對外公告肇因以昭軍令（譽）；然若此事件非屬空軍戰管人員誤失，亦應對外界說明，提振同仁士氣。此次事件，除了造成殉職飛官家屬刻骨銘心的傷痛外，對負責該批任務的攔管官及所屬單位，何嘗不是終身難忘的震驚與遺憾！謹向英勇殉職的飛行員致最高敬意，並期待空軍對相關人員進行後續心理輔導與貫徹策進作為，杜絕類案方為全軍之福。

（作者為前空軍軍情處副處長）