自由廣場》假疫苗 人命關天

◎ 賴秀穗

疫苗的使用，最重要的是它的安全與效力，不安全的疫苗注射後嚴重者會造成死亡，沒有效力的疫苗會造成被注射者沒有免疫力，導致傳染病的發生及蔓延，會危害到許多人的生命，因此疫苗在上市前，需經過嚴格的安全及效力檢驗，中國疫苗的問題層出不窮，這次假疫苗的事件，應出在廠商的造假及官商勾結，並罔顧人民生命，將假疫苗上市使用。中國在攸關生命的疫苗都可造假，還有什麼不能造假。

1997年台灣豬隻感染口蹄疫，造成千億以上的經濟損失，由基因比對證明感染源是來自中國的活毒口蹄疫疫苗株；Ｏ型豬口蹄疫病毒。在1964年世界動物衛生組織已規定，口蹄疫只能使用死毒疫苗來預防，因口蹄疫病毒株太多容易發生變異，使用減毒的活毒疫苗非常危險，但中國還是自行研製口蹄疫活毒疫苗並廣泛使用，後來造成活毒疫苗的廣泛感染，台灣也深受其害。

人類能過著安居樂業的生活，除了醫藥發達及食物充足外，應歸功於多種預防疾病疫苗的普遍使用，這些疫苗拯救了人類及動物的生命，防止傳染病的蔓延危害。早期在疫苗未使用之前，發生在1918年的西班牙流感（H1N1），造成二千多萬人死亡，1957年發生的亞洲流感（H2N2），有幾百萬人感染喪命，1968年的香港流感（H3N2），也造成數十萬人死亡。直到1978年研發出三價的流感疫苗，經普及注射後，全世界每年因流感死亡的人數則降到五萬人以下。

1798年愛德華詹納（Edward Jenner）發現人感染牛痘後可以預防天花的感染，隨後在1882年，卡邁特（Calmett）與介嵐（Guerin）研發了「卡介苗（BCG）」來預防肺結核病；1885年，路易斯巴斯德（Louis Pasteur）發現用感染狂犬病毒的兔子脊髓，可以預防狂犬病，這種以毒攻毒的方法，可預防傳染病的學理被確認後，預防多種重要傳染病的疫苗逐漸被研發出來，1958艾伯特沙賓（Albert Sabin）用猴子腎細胞，研製口服的小兒麻痺疫苗，到了十九世紀有更多種預防傳染病的疫苗上市使用，如百日咳、白喉、破傷風、狂犬病、Ｂ型肝炎及流感疫苗等，這些疫苗的使用拯救了人類及動物的生命，人類也因此可以獲得充足的動物性蛋白質。

這裡要特別談到流感疫苗，因流感病毒的毒株有很多種，人流感外還有禽流感及豬流感，流感病毒有八段基因，在複製時容易發生變異，發生變異後的禽豬流感，常會感染人，1997年在香港發生的H5N1及2003年在中國發生的H7N9的禽流感，都可感染人，並造成數千人的死亡。2009年的墨西哥豬流感（H1N1），由美國擴散到全世界二百多個國家，有上千萬人感染，數萬人死亡。流感是全球性的疾病，每年的流感疫苗採用的病毒株都不一樣，由世界衛生組織視流感病毒的流行情形，提供病毒株來製造疫苗，目前有三價及四價的流感疫苗，每年在冬季來臨之前，都應注射疫苗來預防流感。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）