自由廣場》教育部最該關心的事

◎ 林正二

最近教育界都期望新任教育部長葉俊榮解決台大校長遴選爭議與改進學校行政等問題，沒有人呼籲他改革台灣教育最重要的教育品質與教學方式等問題。

雖然台灣已推動教改二十幾年，但這二十幾年來，鬆綁中學課業、廣設大學，大幅提高大學錄取率的結果，台灣大學生的程度與競爭力越來越差，做事隨便，很多年輕人無法找到專業的好工作。

另一方面，台灣雖已推動教改多年，大學入學方式亦已多元化，但主要的入學方式，無論是國高中基礎學力測驗或大學指考仍以傳統選擇題單一答案的考試為主。為配合升學考試，學校仍以單向一元化教育為主軸。這種考試與教學方式不利學生未來踏入社會，因為教科書的單一答案會妨害學生思考與創造能力的培養，無法讓學生因應職場與社會的繁雜問題，唯有開放式討論教學才能培養學生的思考與解決問題能力，並從討論互動中學習尊重每個人不同的想法，從存異求同中凝聚共識，這是台灣最缺乏的民主素養。

開放式教學並非鬆綁課業，在老師授課前，學生需研讀課本、蒐集資料，要對相關教材的專業知識很了解，才能從課本中挖掘問題，向老師提問以及跟其他學生互動討論，一起做專題研究報告。此種學習方式能讓學生真正吸收課本知識、融會貫通，除了啟發學生思考能力與創意外，更可訓練學生做事精細的精神。這是日本與德國人戰後能迅即變為世界強國的重要原因。

未來台灣還要面對更嚴峻的少子化與老人化問題，更是考驗我們的因應能力。台灣教育過於浮誇，學生的思考與專注力不足，當然競爭力就弱了。台灣面對人口越來越少的趨勢，正好可用歐美小班制開放式教學方式提升台灣下一代的素質。小班制教學可以讓老師更了解每位學生性向與才能，除可導引學生發揮所長、適才揚性外，更可用開放討論式教學，培養學生的思考與專注力，挖掘學生的潛能與創意。

有鑑於此，政府必須針對人口結構，大幅提高中央與地方教育經費，增加全台中小學電腦、實驗設備及教師數量，以國中小每班二十人、高中每班二十五人的小班制進行開放式教學，分組學習；小五以上增設程式設計課程，以期下一代能因應人工智慧時代；改革師範教育體系及引進歐美師資，培養開放教學老師，以啟發學生思考與創造能力，並加強專業知識的吸取，提升台灣整體競爭力。

（作者為退休駐美人員）