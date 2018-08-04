自由廣場》原住民終將名存實亡？

◎ 林瑤棋

日前在圓山大飯店舉辦盛大的「南島民族論壇」，有十三國家地區參加，以及行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）傳統名字的問題，這兩件事成為近日來，許多關心原住民問題的人熱烈討論話題。尤其是原住民使用傳統名字是好是壞，筆者認為利弊參半，利是提高原住民尊嚴，弊是原住民可能將因此亡族。

原住民的「還我姓名」運動經過原權會的爭取，立法院終於1993年通過《原住民恢復傳統姓名及更正姓名作業要點》，從此原住民就可以恢復傳統名字。其實他們原本只是希望政府協助他們修改同家族同一漢姓，才不致近親亂倫，卻意外發展為爭取傳統名字。

可是，他們在臺灣工商化後，很多人離開自己部落遷居漢人社區，據統計資料顯示，約有65％原住民融入漢人社區，俗稱「都會區原住民」。據2010年統計，都會區原住民的子女，能講流利母語只有9％，只會講一些的有56％，完全不會聽不會講的有35％，因此他們就會覺得使用漢姓漢名比傳統原住民名字來得方便。

原住民人口大約有55萬，但多年來改為傳統名字的不到2000人，後來覺得使用不方便又改回漢姓漢名的近400人，所以實際上有原住民傳統名字的只有一千多人。加上都會區原住民與漢人通婚頻繁，可預見的未來，台灣原住民將僅剩下改了傳統名字後的一千多人後裔，其他原住民將消失在50倍人口的漢人族群中。

當年可以改回傳統名字時，是採自由方式，才會造成今天只有一千多人是原住民名字，相信五十年、一百年後，原住民就只剩下這一千多人的後代，其他的就在與漢人頻繁的相處中，使用漢姓漢名、講漢語而被同化了，平埔族就是這樣亡族的。

過去，原住民被視為弱勢族群，現在有了谷辣斯．尤達卡這位「大官」，她應該要負起救亡圖存的重任，只有極少人願意改傳統名字，其癥結出在哪裡？或在使用漢姓漢名之下如何來保存原住民族群，她應協助原民會想辦法讓原住民不致亡族。

（作者為前中國人類學學會名譽會長）