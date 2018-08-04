自由廣場》青天白日滿地紅在越南

◎ 吳海瑞

東亞青年運動會主辦權被取消之際，台商工廠在越南高掛國旗的新聞曝光，國內媒體雖沒炒作，但報導已驚動對岸，表示要和越南提出交涉，糾正錯誤。

其實掛旗護廠不是始於今日。二○一四年越南「五一三暴動」事件後，筆者多次至越南洽公，在平陽及同奈的工業區，就無意間發現有台廠懸掛國旗。

多數台商對於兩岸問題一向不熱中、不表態、不關心，能避則避。「五一三」之前，不少台商還不知道越南教科書、官媒皆呈現台灣是中國領土的一部分；稱台灣，後面一定括弧中國。加上有些台商招募大量陸幹，以及台商未曾表明跟中國的界限（以為這和自己所經營的事業沒有關聯），導致台商和中商劃上等號。

台灣官方在新聞見報後不表看法，必然了解這是商業經營的延伸，掛旗「自保」，無關政治立場。至於越南政府，當然也知曉，所以在招商的前提下，給予空間。

不能務實以對的是國內統派，明知越南「排中，非排台，也非排華，更不是排斥外資」，但因「排中不排台」說不出口，就擴大為越南排斥外資（拿罷工、暴動、環保議題佐證），以此來諷刺新政府推動的南向政策充滿危機。目前越南外資來源國共有五十六個國家及地區，今年上半年前五大投資來源依序為日本、韓國、泰國、新加坡、香港。

許多越南人表示，他們排斥中國的霸權主義，但並不排斥中國文化。中國政府會展現大格局冷靜看待掛旗小事，還是施加威勢，糾正越南政府的「錯誤」，也許不久之後就會有答案。

（作者為專業經理人）