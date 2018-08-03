自由廣場》侏羅紀的法官法

◎ 吳景欽

花蓮地檢署檢察官林俊佑，因帶警察進入幼兒園辦私案，讓法務部長蔡清祥對此行為感到不齒。而原傳出檢察官人事審議委員會（檢審會）決定將之調至澎湖地檢署的消息，在批評聲不斷下，逆轉改為停職，並建議逕送監察院。如此的曲折，再度凸顯檢察官汰除制度的嚴重失靈。

依據公務員懲戒法第二十四條第一項，對違法失職的公務員，主管長官可移送監察院來彈劾，若為九職等以下，則可逕送公懲會來審理。又根據同法第五條第二項，於移送懲戒之同時，若認為違法失職的情節重大，亦可先行停止職務，以避免公務員為相關職務之執行，甚至利用懲處過程的漫長來辦理退休。

惟二○一一年後，對司法人員的懲戒，就得依據法官法的規定。以此次花蓮地檢署檢察官來說，濫權違法已屬明顯，致得依法官法第八十九條第四項，付檢察官評鑑委員會（檢評會）為個案評鑑。至於檢評會的十一位委員，有三位要由全體檢察官選出，一位由全體法官選出，三位要由全國律師選出，剩下四位所謂公正人士，就由法務部從司法院、全國律師公會所推舉者來遴選。如此的組成，到底有無公正與客觀性，實有相當大的疑問。

此外，一旦決定懲戒，還得移送監察院審查，以決定是否彈劾。若果如此，檢評會的決議，就只是建議，反因此造成程序的延宕，這也是法務部在面對各方指責後，考慮直接送監察院的主因，卻也代表檢評會的可有可無。就算監察院決定彈劾，仍得移送至司法院的職務法庭為審理，但五位職務法庭的法官，又全是與檢察官出身背景相同的司法官，如此的組織，顯又落入自己人審自己人的窠臼。

在面對濫權檢察官，幾乎難以急速淘汰的現況，法務部至少得讓其先停職。只是同樣在法官法實施後，要停職，還得經由檢審會來決定。而此組織，根據法官法第九十條第五項，十七位委員比檢評會更糟，完全是由檢察體系所選出，故就算此次對林俊佑檢察官做出停職之決定，也難擺脫官官相護之質疑。

總之，這部毫無汰除功能的法官法，若不打掉重練，並引入真正的他律監督，就只能繼續停留於侏羅紀時代。

（作者為真理大學法律系所副教授）