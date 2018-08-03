自由廣場》中國碳排放製造高溫

◎ 于則章

最近整個北半球各國幾乎都在刷新歷史紀錄的異常高溫下，而且連原本地理位置較偏北，理當較為涼爽的日、韓兩國，竟然都出現了高達攝氏三十八度到四十一度的高溫，而導致連日來已有千餘人中暑送醫與熱衰竭死亡的事件。台灣雖然溫度略低，但連日的高溫卻也同樣熱到讓人受不了，因為高溫造成身體不適就醫的案例一再的發生。

根據國際知名期刊《自然通訊》七月三十一日公布由麻省理工學院（ＭＩＴ）教授艾塔．海爾（Elfatih Eltahir）領導的氣候研究顯示，除非大幅減少溫室氣體排放，否則中國華北平原將成為全球最容易熱死人的地區，健康人類只要待在戶外六小時就會喪命。研究指出，這樣的情況最快在二○七○年就會發生。艾塔．海爾更表示：「中國是全球碳排放最多的國家，這也可能對其人民造成嚴重影響。溫室氣體排放量再持續增加的話，華北平原將成為熱浪最致命的地方。」而據英國《衛報》和美國國家海洋暨大氣總署網站，美國氣象學會與美國國家海洋暨大氣總署也在八月一日發佈年度「氣候狀態報告」指出，二○一七年因氣候變遷導致全球溫室氣體濃度創新高，全球各地皆出現異常高溫，北極覆冰厚度創新低；而中國是第一大污染國，美國緊追其後。

這兩份最新發表的研究報告，都把造成今年北半球高溫的罪魁禍首指向中國這一個全球碳排放最多的國家，也就不難理解為何鄰近中國的日本、韓國與台灣，都不約而同地出現屢創新紀錄的夏季高溫了。畢竟，在幾個月前，中國嚴重的空氣污染所形成的PM2.5細懸浮微粒霧霾，才順著氣流從華北一路向東南擴散飄到韓國、日本與台灣來，而今，在時令進入夏季之後，這些來自中國含有高濃度二氧化碳的髒空氣所形成的溫室效應，自然也會造成中國與周邊國家的溫度節節攀升。

事實上，早在二○一三年中國從七月開始，就曾發生南方的高溫天氣呈現持續時間長、強度強等多個特點。浙江、重慶、上海、湖南等多個地區氣溫飆升至40℃，並持續了較長時間。其中，浙江新昌出現了44.1℃的極端高溫天氣；浙江杭州從八月五日至十二日連續八天超過40℃；湖南長沙在二○一三年七月出現了高溫「大滿貫」，從六月三十日至八月十六日連續四十八天高溫，均創省會級城市紀錄。而在那一年，中國周邊的韓國、日本與台灣，也曾先在年初遭到中國霧霾擴散污染，繼而在當年夏天一樣出現熱死人的高溫，顯見今年的東亞高溫不過是五年前的翻版，而其始作俑者就是中國！

（作者為公務員）