自由廣場》長照 托顧 趕不上變化

◎ 張國輝

一位十分熱心公益的企業界友人，日前突然打電話問我，他有一塊住宅用地在市地重劃區，他想蓋好後成立社福基金會並做為基金會的辦公室，由於屬第一類住宅區（俗稱住一），他拜託我查詢相關的規定是否可行，結果是住一只能蓋住宅，唯一放寬的是可以做托兒所，其他都不行。

巧的是隔沒幾天，我遇到從都發局退休的友人談起這個話題，他很感嘆地說，政府的一些規定如果無法與時俱進，最後是自己訂的法規綁死自己。他說，長照2.0已如火如荼展開了，住一既然可以托兒，為什麼不能再檢討用途做為老人的日照中心（托老所）呢？難道政府要台灣的老人都成為日本「楢山節考」裡的老人？

政府在做重大決策時，應該是整套搬出來，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳的個案處理方式，像這幾天最熱門的話題應該是嬰幼兒的托顧政策，由於涉及的層面從家屬、保母到公托、私托，而各縣市自己在做的是哪些、收費的情形如何？在政策定案之前應掌握得很清楚。

如今這項政策八月一日正式實施了，竟然是多數的縣市與中央的步調不一，明明是好的政策竟造成多頭馬車的局面，而這些正是當前公共行政所遭遇的通病，從長照到嬰幼兒照顧，我們看到一些可以亡羊補牢的地方，只要政府願意謙卑面對，好的政策才能變成受歡迎的方案。

（作者從事社會工作）