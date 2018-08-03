自由廣場》東奧正名 還以顏色

◎ 顏利真

身為台中人，連續挨了中國兩拳。一拳是拔掉台中市的東亞青運主辦權，一拳是要全球四十四家航空公司把台灣下架—把我身為台灣人的身分也剝奪了。是可忍孰不可忍？但除了生氣，我們又能怎樣？

台中市二○一四年就拿到主辦權了，也籌備了三年多、投入近七億元，看著一座座嶄新的場館，身為台中市民的我也期盼明年的東亞青運趕快到來，讓台中站上世界的舞台。誰知，日前東亞奧林匹克委員會在北京舉行的一場「臨時會」，就七比一輕易地把我們給否決掉了。如此粗暴！

我們必須看清的是，沒有所謂「政治歸政治，體育歸體育」，一切都是政治。

再者，國際間有正義嗎？國際間有道義嗎？非常殘酷的：沒有，眼前就是一個明證。一國一國全在強權下低頭了，一洲一洲全在霸權下俯首了。太平洋西岸的這葉扁舟，正風雨飄搖，快被巨浪吞沒…。

試看，一座諾貝爾和平獎也救不了劉曉波、全球齊發聲也救不了劉霞（直到德國總理梅克爾付諸實際行動），對著強權空喊人權，終究只是空喊，撼動不了中國這個霸權國家—更何況台灣在國際間得到的關注與聲援還遠遠不如劉氏夫婦。

沒有人會站出來為你捍衛的，除了你自己。英、美、法等諸多民主國家在面對國際間的不公不義時，是會站出來呼籲，但也僅只是呼籲，一切還是得靠我們自己。

在看清楚國際的現實後，台灣人應該要覺醒了：是該自己站出來的時候了，不要再奢望那虛幻的「國際正義」了，一切要自救。現在，我們除了生氣還能怎樣？行動！唯有行動才能突圍。今天，「東京奧運正名運動」正是我們突破中國封鎖、反擊中國打壓的一個最有力的支點，全民應該集中火力、團結一心，讓正名運動順利進入公投、讓「Twaiwn」在二○二○年的東京奧運會上重新上架！

來吧，全民一齊來連署吧，一舉衝破二十八萬份的連署門檻，還那兩拳以顏色。

（作者為台灣教師聯盟理事）