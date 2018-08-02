自由廣場》假疫苗14年暗黑史 引爆中國「廁所革命」

◎ 李道勇

假疫苗事件震驚中國民眾，媒體報導，接連幾天，北京、南京、杭州、上海等地兒童醫院的廁所中，都出現了「推翻共產黨」的標語。而且有個「廁所革命同盟」的帳號(https://twitter.com/cesuogeming)，在推特上寫道：「公民朋友們，離開飯桌，拿起馬克筆，把中共刷進馬桶裡！」還PO了「天子腳下」北京一家兒童醫院廁所寫著：「毒奶粉，紅黃藍，今又來了假疫苗；毒空氣，毒食品，百姓看病淚汪汪；毒制度，毒政府，推翻共產黨政府。」

「廁所革命」本來是中共中央總書記、國家主席習近平於二○一五年提出，要透過提升公共廁所質量，促進旅遊業的發展。二○一七年，習近平連任總書記後還再次要求對全國所有的公共衛生間進行改造，尤其是農村環境較差的地區。中國政府認為這是一項重要的民生工程。如今，假疫苗事件爆發後，「廁所革命」卻成了中國人民對中國共產黨的「革命根據地」。

中國疫苗造假，十四年前（二○○四年）在江蘇宿遷就已發生；隔年安徽泗縣又疫苗違規接種；二○○八年江蘇延申及河北福爾、二○○九年廣西來賓，兩年間，三省都出現假狂犬病疫苗事件；二○一○年山西疫苗事件、二○一三年疑似乙肝疫苗致死事件（乙肝就是Ｂ肝）；二○一六年山東疫苗事件；為何中國疫苗造假一再出現？

第一，事件發生時，信息才曝光，相關單位就忙著封鎖信息擴散。其次，檢調單位還要聽命起訴、聽命逮捕責任人。至於受害者，現狀是：第一，沒人敢告；第二，敢告，卻沒有律師敢接案子；第三，有人敢告，但法院不敢獨立審判；第四，敢接案的律師被抓了，還會有人持續「追求真相」嗎？

所以，二○一○年山西毒疫苗信息曝光，曝光的記者與編輯被下崗免職。二○一六年，山東二百萬支問題疫苗案曝光，疫苗受害兒童的家長們維權被刑拘判刑。動輒數十萬兒童受害的假疫苗事件，真凶正是中國的結構性腐敗！

疫苗公司以高額費用打點醫院和防疫機關，食藥監局的檢驗也流於書面，中共體系無制衡機關關心各種不正常的案例報告背後的公共衛生問題，也無單位關心如何監管用於國家強制免疫的藥品供應機制，更無人關心被廣大民眾每日詬病的公共醫療體制如何改善！

這次的假疫苗，中共最高層又指示查到底。只是，Ｎ次疫苗醜聞，Ｎ次嚴查表態，已經讓人們提不起絲毫的信心。從毒奶粉到假疫苗，在中國，中共向來不解決問題，而是解決提出問題的人、傳播真相的人。這次「廁所革命」，就是這樣子來的！

（作者為城南文史工作室負責人，新北市民）