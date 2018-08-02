自由廣場》國軍體能測驗 標準愈改愈低

◎ 張博智

國防部新近又公開國軍體能測驗興革做法，愈改標準愈低，不免引來每況愈下之嘆。

進入「全募兵」的年代，專業化的軍隊，軍人應該具備甚麼樣的體能與標準？一言以蔽之，軍隊與軍人體能訓測策定應具有實戰性、針對性、特殊性。對照美軍新近公布的體能測驗，其興革主要是依據實戰需求，所以項目增修且標準提高。然而我們似乎仍著眼於內部合格率的高低，不但有了多元選項替代方案，而且標準也向下修正，理由是即使這樣，國軍的標準還是比共軍高，而且改變之後，訓測傷損會降低，合格率也會提高。

國軍體能之所以反覆震盪，其實不是項目和標準的問題，而是決心不夠堅定，訓練無法持恆落實，加上權責混淆。決心不夠，所以難以貫徹持恆訓練的要求，也造成不少人心存觀望僥倖心態，平時不做訓練，瀕臨測驗才臨時抱佛腳，如此測驗合格率怎能提高？又豈能不造成傷害？如果接受訓練或測驗就負傷，如何確保任務與戰鬥之遂行？

國軍體能測驗自從有了多元化選項，也就是官兵可選擇五公里健走、八百公尺游走（在游泳池內游泳或走路）、五分鐘跳繩，作為三千公尺跑步的「替代方案」，不啻開了方便之門，選擇三千公尺跑步的人就成了少數族群。試問：軍隊大費周章研改體能訓測，難道只為了休閒運動保健嗎？

體能訓練是專業化軍人必備基本條件，各級主官更應負起帶動與要求的責任。基於這樣的認知，國防部最應該做的，不是一再研改測驗項目與標準，而是將訓測權責回歸到各級主官，並定期或不定期做驗證，凡單位合格率未達標準即予究責，不是為了提高合格率而大傷腦筋或自欺欺人！

（作者為前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長）