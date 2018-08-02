自由廣場》為什麼還有「負假」這種觀念？

◎ 陳家如

新聞報導台大醫院的護理師長期被告知，如果有「負假、負時數」，便不得申請長假出國。大醫院盈餘多，但護理師勞動環境卻一樣惡劣。我想起兩個案例，證明護理師的血汗，是如何深刻影響我們的幸福與健康。

一個是黃勝堅醫師說的真實事例。一名因為意外而重傷害的年輕人，住進了加護病房，水腫非常厲害，簡直是面目全非。他的老母親雖然知道孩子活過來的可能性微乎其微，但還是哭著對加護病房的醫師說：「可不可以讓他的臉不要這麼腫，讓他黃泉路上也走得比較像個人啊…。」正忙得焦頭爛額的醫護人員忍不住說：「對他來說，這有什麼差別嗎？」幸好旁邊一位醫師說：「其實消腫這件事對我們來說也不會花很多時間，可以打利尿劑以及放冰塊幫病人消腫。」這醫師還細心教導了醫護團隊。過了好一陣子，有次在他的門診外，出現兩個感激涕零下跪的人，「我們是那個後來過世的年輕人的弟弟與妹妹，謝謝你當初沒有忽略我媽任性的要求，還教導了醫護人員要如何照顧我哥。所以後來我哥走的時候，已經恢復成了他原本的面貌，讓我媽非常的安慰。不然如果是我哥原本腫得面目全非的樣子去世，我媽這半年來一定沒有活下去的勇氣、自責…。」醫師與護理師的多一點點用心，竟然擦乾了一個老媽媽一生的眼淚。

另一個案例是最近日本媒體報導，兩年前有些病人中毒身亡，驗出他們吊的點滴含有界面活性劑。大口醫院在同年七月到九月間，光是在四樓的病房就有多達四十八人死亡。經過近兩年追查，警方鎖定女護理師久保木愛弓，她被捕後也坦承犯行，原因只是因為如果病人在自己的值勤時間死亡，還要費心向家屬解釋死因跟病情，不如將這「麻煩事」丟給同事，才會在同事值勤時間偷偷在點滴裡動手腳。

這兩件事例，足以說明我們需要有合理工作量的醫護團隊。為什麼還會存在著「負假、負時數」便不得申請長假出國這種觀念呢？

（作者為兒科醫師，醫勞盟成員）