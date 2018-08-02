自由廣場》這些男總統還算是男人嗎？

◎ 林金忠

前陣子，一位前五百大企業的經營者對年金改革表示看法；他說年金問題在李登輝時代就已經存在，歷經李登輝、陳水扁、馬英九三任總統，「沒有一個男人敢碰」，把問題丟給蔡英文一個女人用大魄力去解決，這些男人還算是男人嗎？

這位企業家這樣的質疑，是有一點點超過，因為，李登輝、陳水扁、馬英九都是如假包換的男人，只是這三個男人正符合電視廣告詞裡面的「斯斯有兩種」，男人也有兩種而已。

猶記得馬英九前總統曾經信誓旦旦說過，在他八年任內一定會推動年金改革，不會坐視不管，不會把問題留給下一任總統。話說得漂亮、有氣魄，然而現在已經證實馬英九「就剩一張嘴」，確實對年金問題坐視不管，確實把年金改革問題丟給他的下一任總統蔡英文。不僅如此，這種沒有改革魄力與能力的男人，竟然還敢透過辦公室發言人徐巧芯對蔡英文政府通過的年金改革版本說三道四，這種男人正是所謂的孬種男。

至於李登輝與陳水扁兩位前總統，對現行年金改革版本雖然沒有做出太大的貢獻，但至少他們都持正面肯定的態度，至少沒有盡說一些風涼話。若只就年金改革這件事來說，這兩位男性前總統正是一般的普通男。

這位企業家的性別意識或許沒趕上時代，不過對前後四位總統的魄力與能力，評語倒還算中肯！

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）