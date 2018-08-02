自由廣場》（青年時評）評台北「托育政見大車拚」

◎ 季節

自由時報昨天大篇幅報導了三位台北市長候選人的「托育政見大車拚」，細看之後可以發現，雖然現任市長柯文哲的青年支持率遠高於丁守中、姚文智，但他的托育政見相較於另外兩人，根本不合格，有負青年對他的厚愛。

報導指出，柯文哲曾宣示二○二二年公立與非營利幼兒園比例要達到七成，但至今才四成二，而且四年任期下來，一所公立幼兒園都沒有增加！因為公立經營成本較高，所以柯市府偏好鼓勵私立幼兒園轉型為非營利經營，但三年來也僅有八家，進度堪憂。

根據教育局的資料，目前公幼每月收費四七九七元、非營利每月平均八五○○元、私幼每月平均一萬三六○二元。換言之，就算依照柯市長的方向，真的非營利幼兒園增加了，相較於公幼仍貴了不少。

根據主計總處資料，扣除加班與年終後的國人每月經常性薪資中位數約為三萬四千元，夫妻兩人每月收入加總算七萬元，養一個小孩，台北市三口之家的房租大約就要二萬多起跳，若有房貸負擔更重。而夫妻倆一個月吃的開銷各花一萬，再加上網路、電話、管理、水電、交通等雜支，每月開銷大概就破五萬了，還不算上有些人需要給父母孝親費。若再加上非營利幼兒園的八五○○元，基本上就成為月光族。何況這樣的收入，已經超過五成民眾了，尚且如此拮据，難怪台北夫婦不敢生，因為生不起。

但柯市長無視民眾育兒壓力，不知道對民眾而言，少這四千元的開銷可以「省很多」，仍偏好推廣非營利幼兒園而非增設公幼。

高房價、高育兒花費無疑是讓青年在台北居大不易又不敢生的關鍵，如果這些問題都不解決，只想省錢，那乾脆只要請位會計高手當市長就好了！

反觀另外兩位候選人，丁守中主張利用閒置校舍增設公托，姚文智則主張藉由公辦都更，增設幼兒園，都看出了柯文哲現行施政的不足之處。然而柯文哲卻拒絕辯論，無視挑戰者提出的新主張，詭稱「政策都一樣有甚麼好辯」，讓人不解。柯文哲的主張，說白了就是省政府的錢，但民眾的負擔開銷較大，丁姚兩位則是政府花更多錢，但減少民眾的開銷，哪裡一樣了？當年那個強調公開透明、主動要求與連勝文辯論的柯文哲，哪裡去了？

（作者為國民黨黃復興黨部黨員、台大政治所碩士）