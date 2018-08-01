社論》當中國從機會變成風險

據報導，北戴河會議召開前夕，習近平面臨比往年更大的壓力。一些元老不滿：貿易戰戰略失誤、個人崇拜、政治左傾。其實，去年十九大是個分水嶺，中共的集體領導被習核心壓倒，黨內的權力平衡完全改變，習近平連接班人都罷黜了，遑論其他。而習近平掌權以來，政變、兵變的傳聞不斷，顯示不滿勢力仍在暗中運作，最近的假疫苗事件，在習近平出國訪問期間達到高潮，恐非巧合。而隨著軟威權倒退回硬威權，中國帶給國際的經濟、軍事風險也似乎逐漸趕上商業機會了，首當其衝的台灣最有感。

上月初，一名女性董瑤瓊在上海海航大廈前直播潑墨習近平畫像，直接挑戰習近平的權威。上月底，中國清華大學法學院教授許章潤發表「我們當下的恐懼與期待」，呼籲恢復國家主席任期制及平反六四。經過激烈的權力鬥爭，習近平固然已將政治對手肅清得差不多了，剩下的只是跟某些元老之間的利益分配，以及來自民間社會的質疑聲浪。來自元老的挑戰，並不是習近平的主戰場，因為他現在站在權力的制高點，黨內雜音不致動搖他的權力基礎。反倒是來自民間社會的不滿，將來遇到經濟民生危機的引爆點，可能才是習近平的最大威脅。所以，美中貿易戰，或許才是習近平當前的重中之重。

上月底，香港南華早報報導，一名中國學者透露，中共如今對包括智庫組織、大學校園在內的社會各個層面，都採取嚴格的意識形態控制，要求必須緊跟黨的路線；任何未經准許對政府政策的討論，都可被視為妄議中央而遭到懲罰；於是，美中貿易戰，北京的反應亂了陣腳，且嚴重低估美國上層社會的反中情緒。事實上，去年中共十九大，習近平唯我獨尊，就有不少評論指出了這種危險性：權力圈子越來越小，只有習近平想聽的話才能進入他的耳朵，極有可能造成決策上的誤判。美中貿易戰，川普似乎打中了阿基里斯的腳踝，習近平卻未能有效傷害控制，十足暴露了當前北京政策幕僚的盲點。

對台政策的寧左勿右、寧硬勿軟，儼然也是習近平的另外一個決策誤區。上月中的連習會，有專家認為「這是要為武統的說法踩煞車」，但問題仍在於美國國防部亞太助理部長薛瑞福所說的，「最有助益的是中國能宣布放棄對台動武」。小英政府完全執政，維持現狀且善意不變，已屬對中鴿派且受到內部質疑了，但北京的政治勒索卻越來越硬，窮台、融台來者不善，機艦繞台擾台習以為常。然而，嚴酷冷風的對台政策，不僅小英政府更不可能在壓力下接受一中原則，連川普政府都認定習近平是破壞台海現狀的麻煩製造者，從而快速提升美台軍事、政治關係。北京對台政策的誤判，造成習近平中國夢拼圖更加遙不可及，鷹派聲浪如果繼續成為北京對台政策的主旋律，可以想像會為習近平的強國夢帶來更大的災難。正當美國積極將台灣納入印太戰略，兩艘美軍軍艦通過台灣海峽再到東部外海與航母會合，北京卻出之以施壓國際航空公司矮化台灣、主導停辦台中東亞青運，台海現狀的動態平衡加入美國表態，恐難以習近平的意志為轉移吧。

講到這裡，便浮現了一個老問題，那就是民主與專制之優劣。當民主遇上專制，起初專制的權力效率明顯有其優越性，一如兩岸開放伊始，台商無不讚嘆中國的行政效率，快速解決了台灣無法解決的環保、土地、勞工等問題。然而，路遙知馬力，專制的權力集中，只會致使權力集中再集中，自由經濟永遠只是一個幻想，於是原先的行政效率也很快的就轉變成決策惡夢，缺乏穩定性的政策甚至內部權力鬥爭的勝負，都可能使先前的努力功虧一簣。而且，權力集中再集中的專制決策，其誤判機會也會越來越高，讓產經財金決策承受不可預測的高風險。美中貿易戰、兩岸關係惡化，皆屬專制體制獨有的風險。民主雖然麻煩，就長期的風險分攤來說，還是比較安全的。民主自由，多元開放，監督制衡，定期改選，缺乏這些要素的專制，暴起暴落的例子不勝枚舉，習近平會是例外嗎？